Alumnes de la URV elaboren la primera base de dades de suplements de nutrició esportiva

Alumnes del grau de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona han elaborat la primera base de dades sobre la composició de suplements de nutrició esportiva, denominada 'Sport Base'.Aquesta base de dades incorpora un total de 1989 productes de 89 marques de suplements de nutrició esportiva, categoritzada en 8 grups: begudes, complementaris, energètics, estimulants, preentrenament, recuperadors, suplements de greixos i proteïnes.Al mateix temps, els categoritza en 28 subgrups i inclou, a més de la informació de nutrients i micronutrients, el contingut d'al·lergògens i la dosi comercial en la qual es presenten els diferents productes.La responsable del grau, Nancy Babio, ha dirigit el treball que han fet els graduats Hernando Margara, Alexandre Ávila, Steven de la Penya i David Moreno juntament amb la col·laboració d'Anna Grifols, graduada per la URV i experta en nutrició esportiva.Segons els autors, fins ara no existia una taula de composició de suplements de nutrició esportiva que permetés fer l'abordatge dietètic nutricional adequadament.La taula, que ha publicat l'editorial de la URV, Publicacions URV, conté la informació nutricional que presenten els productes de suplements esportius segons la informació tècnica proporcionada per les diverses empreses o bé la recollida a través de l'etiquetatge de l'envàs.Segons Babio, aquesta eina està destinada per a l'ús professional per dietistes-nutricionistes, amb l'objectiu de poder valorar el consum alimentari i planificar la suplementació nutricional dels esportistes.La investigadora, que ja va elaborar l'any passat un altre eina denominada CELÍACA-BASE, una taula de composició de productes sense gluten que va cobrir el buit existent en l'àmbit de l'alimentació de les persones amb malaltia celíaca, ha destacat que el treball del dietista-nutricionista en l'àmbit de l'esport i l'activitat física és cada vegada més sol·licitat.«Existeix un interès cada cop més gran pels grups esportius o clubs, així com els esportistes en general, per obtenir un servei professional d'assessorament dietètico-nutricional per aconseguir més rendiment esportiu», ha assenyalat la professora.Això ha generat també un augment en la disponibilitat dels productes de suplements nutricionals per a esportistes, que, segons l'experta, els últims anys han crescut un 10%.Els suplements nutricionals es defineixen com els productes alimentaris la finalitat dels quals és la de complementar la dieta normal i consisteixen en fonts concentrades de nutrients o d'altres substàncies que tinguin un efecte nutricional o fisiològic, en forma simple o combinada, comercialitzats en forma de càpsules, pastilles, píndoles i d'altres formes similars.