Sis detinguts a Tarragona per robatoris i delictes contra la seguretat del trànsit

Un dels detinguts va trencar l'aparador d'un supermercat al carrer Unió per robar aliments

Actualitzada 24/09/2019 a les 13:24

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut als últims dies sis persones per diversos delictes de robatori i contra la seguretat del trànsit.La primera de les actuacions policials es va produir el passat dia 20, quan agents d'aquest cos van detenir un home de 41 anys que acabava de robar aliments en un supermercat del carrer Unió i havia trencat els vidres de l'aparador.El presumpte lladre, que va ser localitzat als voltants, va oferir resistència a la detenció i els agents van haver d'utilitzar la força per detenir-lo, ja que mostrava una conducta molt agressiva.La Policia Local sospita que poc abans d'aquest robatori, el detingut va abordar una altra persona pel carrer, a la qual va copejar per treure-li un paquet de tabac i un telèfon mòbil.Aquell mateix dia, agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona van detenir un altre jove de 19 anys poc després que trenqués el vidre del darrere d'un vehicle i robés objectes del seu interior valorats en uns 250 euros.L'endemà, el detingut va ser un jove de 18 anys que, al costat d'un altre que va aconseguir fugir, van forçar la persiana d'un establiment comercial de la plaça Font de la ciutat i van robar objectes del seu interior.El quart dels delictes es va produir la matinada de dilluns, quan un home de 32 anys i un menor van robar una bossa mitjançant el procediment de l'estrebada a una parella.Un dels detinguts es va acostar a la parella per demanar un cigarret i l'altre es va emportar una bossa, però van ser detinguts poc després per una patrulla de paisà que realitzava tasques de seguretat per la zona.L'última de les detencions es va produir també ahir a la tarda, quan va ser arrestat un home de 34 anys que conduïa borratxo pel carrer Pintor Ignasi Mallol i que ja tenia antecedents pels mateixos fets.