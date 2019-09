Roldán critica el silenci de Sánchez després les detencions dels CDR

Des de Ciutadans es posicionen com el partit que garanteix «tornar la tranquil·litat als catalans»

Actualitzada 24/09/2019 a les 14:41

La líder de Ciutadans a Catalunya i portaveu de l’executiu nacional del partit, Lorena Roldán, ha criticat, aquest dimarts a la seu del partit a Tarragona, el silenci de Pedro Sánchez després de les detencions dels membres dels CDR aquest dilluns: «Sánchez ha deixat Espanya sense govern, ha agafat el Falcón i ha marxat a Nova York». Titllant el silenci de Pedro Sánchez d’«irresponsable» Roldán també s'ha dirigit al president de la Generalitat Quim Torra, a qui ha retret haver fet tuits justificant la violència que «semblava que estaven preparant» els membres detinguts. De la mateixa manera ha criticat que Elsa Artadi i Laura Borràs assistissin a manifestacions en defensa dels CDR a les quals «es van sentir càntics propis de l’antiga ETA».Davant la situació política que es viu a Espanya i a Catalunya, i després de les detencions realitzades per la Guàrdia Civil aquesta setmana, des de Ciutadans asseguren ser el partit amb més garanties per fer fora a Sánchez de la Moncloa per tal de «tornar la llibertat i protecció a tots aquells catalans que senten que l’han perdut».De cara a les eleccions generals del 10N, ratifiquen que estan disposats a sumar amb el Partit Popular però subratllen que no acceptaran una coalició, tal com alguns membres de Génova han posat sobre la taula. En aquest sentit, des del partit d’Albert Rivera aposten per repetir un pacte com el que van tancar a Andalusia per tal que «els espanyols puguin escollir el nostre partit amb les mans netes» i evitar incorporar diputats del Partit Popular imputats en casos de corrupció. Tot i això Roldán ha afirmat que entenia que des del Partit Popular de Catalunya es pugui preferir una coalició després, diu, dels mals resultats que els populars van obtenir a Catalunya a les últimes generals. La prioritat fixada per Ciutadans de cara a les pròximes eleccions és sumar per fer fora a Sánchez: «Si som capaços de transformar la indignació de la societat en vots i pensant en Espanya, tenim l’oportunitat de revertir les urnes i aconseguir un govern moderat i sensat».D’altra banda Roldán ha fet referència a la decisió del Tribunal Suprem, presa avui, d’exhumar a Franco del Valle de los Caídos, assegurant estar d’acord amb la resolució, ja que «en democràcia no hi ha lloc pels homenatges als dictadors» tot i que, ha afegit, lamenten «el circ del senyor Sánchez durant l’exhumació del dictador».