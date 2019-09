Pilars caminant, correfoc i traca per acomiadar les festes de Santa Tecla

Sardanes i concert de gralles també formen part de la darrera jornada

Actualitzada 24/09/2019 a les 08:47

Les Festes de Santa Tecla agonitzen i avui dimarts, 24 de setembre, arriben al seu final, per començar a preparar l’edició del 2020. La darrera jornada té dos ingredients especialment rellevants, els pilars caminant i el correfoc que finalitzarà amb la tradicional traca a la Rambla Nova. La plaça de les Cols tornaran a acollir les quatre colles castelleres a les 13 hores. Les colles Xiquets de Tarragona, Jove dels Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau oferiran les seves construccions i, en finalitzar, arribarà un dels moments més esperat de les festes, com són els pilars caminant fins al balcó del Palau Municipal.El programa de la tarda inclou, entre altres activitats, el cafè concert que formacions de grallers locals oferiran a la plaça dels Sedassos a les 17.30 hores. A les 18 hores, al local de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, a Cós del Bou, se celebrarà un concert de cant coral infantil amb Els Rossinyols. El programa d’activitat es traslladarà a la Rambla Nova, on a les 19.30 hores s’iniciarà la ballada de sardanes, amb la Cobla La Principal de Tarragona.La jornada finalitzarà amb el Correfoc de Santa Tecla, que començarà a la plaça de la Mitja Lluna, a les 22 hores, amb la participació de grups de diables i bestiari popular de Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Sant Quintí de Mediona, Torredembarra, el Morell i Bellvei. Cap a les 24 hores, inici de la traca.