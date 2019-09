Patrimoni decidirà en breu si retira la barana de les Escales d'en Arbós

L’estructura afecta un Bé Cultural d’Interès Local però, per altra banda, facilita el desplaçament sobretot a persones grans

Actualitzada 24/09/2019 a les 11:29

La barana que l’Ajuntament va posar l’any passat a les Escales d’en Arbós podria tenir els dies comptats, si finalment l’àrea de Patrimoni decideix que es retiri, després que la setmana passada una persona es va fer un tall al braç. Tot i que l’endemà el tram de barana trencat va ser reparat, l’Ajuntament vol analitzar el risc que comporta la seva presència, l’espai on es troba enclavada i els beneficis que pot suposar per al desplaçament, de manera molt especial, de la gent gran. Patrimoni treballarà sobre la base que les escales estan declarades Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).En els pròxims dies Patrimoni adoptarà una decisió, tot i que són diverses les opcions que té sobre la taula Hermán Pinedo, regidor de Patrimoni. Pinedo va manifestar ahir a aquesta redacció que «quan la barana es va trencar la setmana passada van actuar amb rapidesa per un motiu de seguretat», però «ara que finalitzen les Festes de Santa Tecla decidirem si la mantenin o, en cas contrari, la retirem».El responsable de Patrimoni va comentar que «la barana es va posar en el seu moment de presa i corrents, però no em consta que es fes cap estudi». El primer pas serà encarregar un informe que servirà de base per prendre una decisió definitiva. «Si la traiem, pot ser un perill per a la gent que utilitza les Escales d’en Arbós en els seus desplaçaments, però també hem de tenir en compte que estan col·locades en un terra declarat BCIL». Pinedo no va dubtar a dir que «la barana genera un dany al patrimoni», però també «hem de valorar la conveniència de mantenir-la».La Brigada d’Intervenció Ràpida va posar la barana a finals de l’any passat. D’aquesta manera, l’Ajuntament donava sortida a una reivindicació que, des de feia anys, feien molts veïns de la Part Alta. Les escales permeten superar el fort desnivell existent i que és conseqüència de dues de les tres terrasses de la ciutat romana de Tarraco, la del Circ i la de la plaça de Representació.No tothom està d’acord amb l’existència de la barana. El passat mes de gener el regidor del Partit Demòcrata i cap de llista de Junts per Tarragona en les eleccions municipals del maig, Dídac Nadal, va manifestar que «per a col·locar la barana s’han perforat les escales, un dels monuments d’Interès Local del segle XVI». Nadal va afirmar que estava en «en xoc» i, tot i que considerava necessària la barana, en aquella ocasió es va preguntar si «no es podia col·locar sense destrossar el nostre patrimoni històric».El nou govern municipal, d’ERC i En Comú Podem, «buscarà alternatives que permetin garantir la seguretat de la gent i no malmetre el patrimoni històric de Tarragona. Per altra banda, la presència de la barana també té repercussió pel que fa a l’afectació estètica de l’estructura en un carrer especialment singular del barri de la Part Alta de Tarragona.