Mig miler de persones es manifesten a Tarragona en contra de les detencions de membres dels CDR

Un grup, en acabar, s'ha dirigit cap a la Guàrdia Civil

Actualitzada 24/09/2019 a les 20:37

Mig miler de persones s'han concentrat aquest vespre davant de la Subdelegació del Govern a Tarragona per protestar contra les detencions a membres dels CDR que va fer ahir la Guàrdia Civil a Barcelona.Durant la concentració, s'ha tallat només la circulació de la part més propera a la Subdelegació. En la concetració hi han participat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; el portaveu de l’equip de govern, Xavi Puig; el portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal; Eusebi Campdepadrós i les cupaires Laia Estrada i Eva Miguel.S'han pogut sentir càntics com «Farsa fins al final», «Fora les forces d'ocupació» o «Sou els terroristes, vosaltres feixistes». Després de la concentració, un grup de persones s'ha dirigit cap a la comissaria de la Guàrdia Civil.En l'operació, que va comptar amb diversos escorcolls, es van detenir nou membres dels CD acusats de delictes de rebel·lió, terrorisme i tinença d'explosius, segons ha informat la fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) en un comunicat. Segons el ministeri públic, els detinguts preparaven «projectes terroristes amb fins secessionistes» i justifica l'operatiu de la Guàrdia Civil, ordenat pel jutjat d'instrucció 6 de l'AN, davant la «certesa» que els acusats pensaven actuar entre l'aniversari de l'1-O i l'anunci de la sentència del Tribunal Suprem.