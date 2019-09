La Part Alta acull la multitudinària Professó del Braç de Santa Tecla

El Seguici Popular va fer la tercera i darrera sortida al complet en una jornada que va finalitzar amb el castell de focs disparat al Miracle

La Part Alta va tornar a omplir-se ahir de tarragonins i visitants, per veure la tercera i darrera sortida del Seguici Popular i la processó del Braç de Santa Tecla, la primera presidida per l’arquebisbe Joan Planellas. Les anades i tornades de persones pels voltants de la Catedral van ser constants durant bona part de la tarda i de la nit d’ahir. A l’interior de la Catedral van ser moltes les persones que van acostar-se a la peça ornamental que conserva les relíquies de Santa Tecla per fer fotografies i admirar el tabernacle.El foc dels diables i del bestiari van trencar la calma i tothom va buscar el millor lloc possible per contemplar l’inici del Seguici Popular i de la Professó del Braç de Santa Tecla. Passats uns minuts de les 19 hores va aparèixer al pla de la Seu el tabernacle de la santa, acompanyat per la música de la Cobla de Ministers del Consell Municipal i dels tocs de les campanes de la Catedral, un moment especialment emotiu per als tarragonins devots de la patrona de la ciutat.Merceria, carrer Major, Cós del Bou, plaça del Rei, plaça del Fòrum i Nou del Patriarca van ser alguns dels escenaris pels quals va transcórrer la professó, que va finalitzar allà on va començar, al pla de la Seu. La relíquia de Santa Tecla va tornar a la Catedral, amb la ballada conjunta dels elements del Seguici Popular, un dels instants que més van agradar a les moltes persones que es van concentrar al davant del temple per no perdre’s aquest moment emblemàtic de les festes.Com marca la tradició, pilars de les quatre colles castelleres de la ciutat, el so de les campanes i les salves pirotècniques van acompanyar el Braç de Santa Tecla fins a l’interior del temple.Finalitzada la professó, el Seguici Popular va tornar a la plaça de la Font, on va fer la darrera tanda de lluïment. Poc després, a les 22 hores, la plaça de Dames i Vells va viure el darrer dels parlaments de les festes, en aquesta ocasió del Ball d’en Serrallonga.La penúltima jornada festiva de Santa Tecla va continuar amb el castell de focs d’artifici que va oferir la pirotècnia valenciana Mediterráneo, guanyadora del Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona de l’edició del 2019, seguit com sempre per una multitud.