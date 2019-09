La diada de la Mercè tanca la Santa Tecla castellera

Les quatre colles de la ciutat han celebrat avui la darrera cita d’aquestes festes, amb el tradicional pilar caminant

La imatge gràfica de la Festa Major d’aquest any han estat els pilars caminant de les quatre colles castelleres, el dia de la Mercè. Es tracta una de les celebracions més estimades i esperades de les Festes de Santa Tecla, on l’emoció de veure caminar els pilars de quatre convida a tothom a gaudir d’aquesta històrica tradició. Avui, el dia de la Mercè, les quatre colles castelleres de la ciutat s'han donat cita a la plaça de les Cols per darrera vegada aquest any. A partir de la una del migdia, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau han alçat els seus castells en dues rondes, tal i com marca el protocol, i han donat pas als pilars caminant.Enguany, i per quarta vegada consecutiva, els quatre pilars caminant han arribat al balcó de l’Ajuntament amb èxit, tot i les diferents dificultats de cada colla. Un cop més, l’interès del públic casteller i turístic s'ha fet palès amb aquesta estimada tradició, amb unes places de les Cols i de la Font plenes a vessar tot i la intensitat del sol, preparades per veure com les colles tarragonines exhibien als seus poderosos pilars caminant.La tradició mana que l’ordre de les colles sigui l’ordre d’aparició per antiguitat. És a dir, als Xiquets de Tarragona els tocava obrir la ronda dels pilars caminant. Quan eren les dues del migdia just tocades, els matalassers han fet lloc a la plaça de les Cols i a les escales de la Catedral i han muntat el peu del seu pilar de quatre caminant. Han fet pujar les escales i, després de saludar la plaça i de baixar-les, el pilar ha emprès el camí del carrer Major enmig dels aplaudiments de tot el públic present. Els Xiquets han arribat a l’Ajuntament amb 7 minuts i 52 segons, just quan les gralles de la Colla Jove de Tarragona començaven a entonar el toc del pilar caminant.Els liles comptaven amb una baixa sensible al segon del pilar que ho havia fet els darrers anys com a conseqüència d’una llenya aquestes festes. Amb una peça renovada que assumia totes les esperances de la Jove de Tarragona, la travessia per les escales s'ha hagut de fer amb més tranquil·litat que de costum, però demostrant confiança i aplom. El pilar ha travessat tot el carrer Major i, amb algun canvi obligat al pis de baixos, també ha arribat al balcó de l’Ajuntament, des d’on han agafat l’enxaneta amb una faixa. El pilar dels liles ha trigat pràcticament vuit minuts i mig en completar el camí.Al seu torn, i abans de l’arribada de la Jove al consistori, els Xiquets del Serrallo ja enfilaven les escales amb el seu pilar de quatre caminant, apadrinat enguany pel conegut i reconegut meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. El pilar més lent de tots buscava la tranquil·litat necessària per agafar la confiança i no caure, i ha aconseguit arribar al balcó de l’Ajuntament. Un cop allà, la diminuta enxaneta no ha estat estirada amb la faixa, però sí que ho ha estat el jove terç, davant l’aplaudiment unànime dels presents, que ja havien vist arribar tres dels quatre pilars amb èxit. Amb gairebé deu minuts, el pilar dels Xiquets del Serrallo ha arribat a la impressionant xifra de vint-i-quatre de consecutius, no assolida per ningú més.La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, els quarts i últims en sortir tal i com ho marca el protocol d’actuacions castelleres, també han imitat els seus companys de plaça i han preparat el seu pilar caminant, amb molt poca gent per fer-lo més lleuger. L’últim pilar ha enfilat les escales de la Catedral, ha saludat la plaça i ha marxat pel carrer Major, emportant-se el públic que quedava present. Amb una rapidesa característica en els de la camisa verda, els de Sant Pere i Sant Pau han portat el pilar caminant (o corrent, en aquest cas) fins a la façana de l’Ajuntament. Tan sols han necessitat sis minuts i 48 segons per poder dir que, per quart any consecutiu, els quatre pilars caminant de les colles han arribat a bon port.Els pilars caminant han tancat d’aquesta manera les diades castelleres de les festes de Santa Tecla, amb tres jornades castelleres d’alt nivell. Avui, la diada de la Mercè s'ha celebrat a la una del migdia a la plaça de les Cols, just abans dels pilars caminant i en un entorn màgic. També per estricte ordre d’antiguitat, les quatre colles de la ciutat han enllestit la diada de la Mercè amb tan sols dues rondes amb una construcció cadascuna, no sense l’habitual ball de colles per ocupar l’espai central de la plaça.Els Xiquets de Tarragona, encarregats d’obrir la diada puntualment a la una del migdia, han escollit el 4 de 8 com a carta segura, opció que també ha pres la Colla Jove Xiquets de Tarragona. En ambdós casos s’havien vist vint-i-quatre hores abans, a la plaça de la Font. Aquests serien els dos castells de més entitat que veuria la plaça avui al migdia, seguits d’un 4 de 7 dels Xiquets del Serrallo i d’un 2 de 7 de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau.La segona ronda ha vist el 5 de 7 dels Xiquets de Tarragona, intentat sense èxit aquestes Festes amb un pis més i el pilar de 6 de la Colla Jove. També el 3 de 7 dels Xiquets del Serrallo que estava clarament pensat per pujar aviat un pis més, com s’havia pogut veure dilluns a la diada de Santa Tecla i el 4 de 7 amb l’agulla dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, també amb aspiracions a alguna cosa més a mitjà o llarg termini.Així s'ha tancat, avui al migdia, la participació dels castells a la Festa Major, poques hores abans del tradicional “Visca Santa Tecla!” al balcó del Mediterrani. Es tracta de l’última vegada que les quatre colles tarragonines es veuran enguany a plaça, fet que serveix per treure conclusions de com s’ha viscut la temporada castellera a Tarragona. L’any que ve el calendari interessant començarà amb la cita de Sant Jordi, però abans, les nostres colles tindran compromisos importants per saldar definitivament aquest any casteller.