Actualitzada 25/09/2019 a les 14:11

Una persona ha resultat ferida aquesta tarda mentre circulava amb la seva bicicleta per la Imperial Tarraco. El SEM ha rebut un avís a les 16.34 hores i ha acudit amb dues unitats fins al punt.Segons fonts de la Guàrdia Urbana, el ciclista hauria col·lidit, per causes que encara es desconeixen, contra un turisme. Com a conseqüència, ha resultat ferit i ha estat traslladat fins a l'Hospital Joan XXII amb pronòstic lleu.