El 9 de 8 i el 3 de 9 amb folre carregat per la Jove, els millors castells d’una diada farcida d’intents que no acaba de satisfer a cap colla

Actualitzada 23/09/2019 a les 16:55

La diada castellera de la festa major de Santa Tecla deixa objectius pendents i cert mal regust de boca entre les quatre colles locals. El 9 de 8 descarregat i el 3 de 9 amb folre carregat per la Jove de Tarragona han estat els millors castells que s’han vist aquest dilluns a la plaça de Font. Els de la camisa lila, que han tornat a patir caigudes de grans castells, com en el primer diumenge de festes, han hagut de tancar la seva actuació amb un 4 de 8. Tampoc ha estat una bona diada per a l’altra colla gran de la ciutat. Els Xiquets han tornat a ensopegar amb el 5 de 8 i ja n’acumulen gairebé una desena d’intents aquesta temporada. També han provat el 3 de 9 amb folre sense èxit. Molts intents en una diada que no ha acabat de satisfer cap colla, però amb sòlids reptes de futur com el 3 de 8 dels Xiquets del Serrallo o la tripleta de 8 enllaçada amb el pilar de 7 amb folre per part dels de Sant Pere i Sant Pau.