Polèmica a Tarragona per la retirada de l'estelada del balcó de l'Ajuntament

La CUP criticat que les regidores socialistes l'hagin tret

Actualitzada 23/09/2019 a les 18:14

La diada castellera de Santa Tecla no ha estat exempta de polèmica aquest any. Aquest migdia, les conselleres de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada i Eva Miguel, han desplegat i penjat l’estelada al balcó principal del consistori tarragoní just abans dels castells mentre es cantava Els Segadors, acció que ja van realitzar el passat 15 de setembre abans de la diada del Primer Diumenge de Santa Tecla. Bandera que ha estat retirada minuts després per part de les regidores socialistes.La CUP ha criticat en un comunicat la retirada de l'estelada i que ERC no hagi «fet cap gest per evitar-ho». Les socialistes han repetit el gest que ja van fer el passar 15 d'agost en la diada.Des de la formació asseguren que «mentre no es realitzi un debat sobre les banderes que han de presidir el balcó municipal, les conselleres electes de la CUP seguiran pujant al balcó principal de l’Ajuntament en les diades castelleres de festa major a desplegar l’estelada».