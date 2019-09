L'arquebisbe de Tarragona dubta que hi hagi voluntat de diàleg polític

Planellas ha presidit aquest dilluns a la catedral la seva primera celebració de la patrona de la ciutat, Santa Tecla

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha denunciat que «la manca d'acords en la política ens ha portat a viure en un país dividit» i s'ha preguntat: «Hi ha voluntat de diàleg humil i sincer, amb capacitat de renúncia per part de tots i amb el propòsit de saber-nos perdonar les ofenses?».Planellas, que és el president de Conferència Episcopal Tarraconense, ha presidit aquest dilluns a la catedral de Tarragona la seva primera celebració de la patrona de la ciutat, Santa Tecla, i ha llegit una extensa homilia en la qual ha advertit que «són moltes les tempestes que assolen les costes d'aquest el nostre mar llatí, són moltes les tempestes en la vida de la nostra estimada terra».«La manca d'acords en la política ens ha portat a viure en un país dividit. A més, ara, abocats a unes noves eleccions, se segueixen ajornant els problemes i les grans qüestions socials i materials que s'haurien d'afrontar de forma urgent», ha lamentat Planellas.«I jo em pregunto: Hi ha voluntat de diàleg humil i sincer, amb capacitat de renúncia per part de tots i amb el propòsit de saber-nos perdonar les ofenses? Hi ha voluntat de respecte mutu, reconeixent els drets i els deures legítims que, fins i tot, venen recolzats per la mateixa Doctrina Social de l'Església?», s'ha preguntat el prelat.Planellas també s'ha qüestionat si «hi ha voluntat de saber escoltar l'altre, al que no pensa com jo, sabent que, com afirma el Papa Francesc, escoltar és més que sentir?».En la seva homilia, l'arquebisbe també ha alertat sobre «el drama de la immigració» i ha emfatitzat sobre l'arribada dels menors immigrats «que han aconseguit arribar a les nostres platges, però que són abandonats sense cap tipus d'orientació i ajuda, i que agreugen el problema dels sense sostre, d'aquells que deambulen pels nostres carrers i places, després d'una vida esquinçada».Segons l'arquebisbe, «una altra tempesta és la precarietat laboral dels nostres joves i l'atur que afecta especialment la gent senzilla dels nostres barris, amb una baixada generalitzada de sous i amb contractes a temps parcial i summament precaris».Per a Planellas, «una altra plaga és la crescuda de les diverses formes de dependència entre els joves, amb l'ús i abús de substàncies estupefaents, amb l'abús d'alcohol, amb problemes d'anorèxia o bulímia, amb problemes de ludopatia o d'addicció a Internet».L'arquebisbe també considera «una plaga la violència contra les dones i contra els nostres nens i els no nascuts, que són els més vulnerables» i recorda que, segons dades de l'ONU, més del 25% de les persones afirmen que han estat víctimes d'abusos sexuals durant la seva infància.