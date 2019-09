Els 22 operaris destinats a les platges netejaran els contenidors

La Coordinadora d’Entitats arriba a acords amb el govern per millorar la neteja i la seguretat

Autobusos per a escolars

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET), presidida per Ángel Juárez, va mantenir una reunió amb els regidors de Neteja, Jordi Fortuny, i el de Seguretat i Educació, Manel Castaño, i amb la responsable del Telèfon Verd, Yolanda Bellido, per tal de cercar fòrmules per millorar la neteja i la seguretat de la ciutat. Un primer compromís adquirit per la CET per col·laborar amb l’Ajuntament va ser que la coordinadora, que engloba més d’un centenar d’entitats, demanarà als seus socis que «facin un ús intensiu del Telèfon Verd i de l’aplicació Epp! per comunicar incidències, aportant fotografies per localitzar millor els punts conflictius i així, poder actuar», va explicar Juárez. A més en el decurs de la reunió es va informar que els 22 operaris que han estat destinats a la neteja de platges passaran a inspeccionar els contenidors de residus de manera continuada, ara que ha finalitzat la temporada oficial de banys.El president de la Coordinadora va manifestar que «aquesta primera presa de contacte oficial amb l’Ajuntament es desenvoluparà en futures reunions en el marc de l’assemblea de la CET, però ja s’han abordat mesures concretes per aconseguir millorar la neteja i la seguretat de la ciutat de manera transversal», va dir Juárez.En aquest context, els representants de l’Ajuntament van anunciar a la CET que l’equip de govern farà una campanya permanent per millorar els comportaments cívics a Tarragona, «tal com demanàvem nosaltres», va indicar Juárez, «i estem satisfets que recullin aquesta demanda ciutadana».Juárez va explicar que els regidors li van traslladar que «està previst que el pròxim mes d’octubre es posi en marxa una comissió municipal especialitzada, feta expressament per solucionar el problema de la neteja, en la qual la CET hi col·laborarà proporcionant tota mena de suport i informació».En el decurs de la trobada, les parts reunides van arribar a un acord pel qual, i a través de l’Institut d’Educació Municipal, durant la Setmana Cultural que organitzen els centres educatius l’Empresa Municipal de Transport posarà autobusos a la seva disposició amb la finalitat que els alumnes puguin fer tallers de reciclatge a l’Escola Natura, pertanyent a la Fundació Mediterrània, localitzada al Parc del Francolí, al final de l’avinguda Pont i Gol.