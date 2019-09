El Ball de Dames i Vells crema una foto del rei Felip VI i la reina Letizia

Els actors dediquen l’edició de l’obra sarcàstica més difícil al periodista Xavier Zaragoza, integrant de l’entitat, que va morir el maig passat

Actualitzada 23/09/2019 a les 10:58

Rosalia es cola a l’obra

El Ball de Dames i Vells va tornar ahir a fer les delícies d’un públic fidel que no es va arronsar davant l’amenaça d’una pluja que, finalment, va fer acte de presència pocs minuts abans del final de l’obra satírica. El ball parlat va analitzar l’actualitat social i política local i nacional amb un humor afilat i sense complexos que, com cada any, va delectar els centenars de persones que es van reunir a la plaça de Dames i Vells, davant del local del grup.No hi cabia una agulla mitja hora abans de començar l’espectacle. Els primers espectadors van començar arribar a la plaça a les tres de la tarda, més de tres hores abans de l’obra. A les 18.30 hores, els personatges entraven a la plaça enmig dels aplaudiments del públic. L’alcalde (Fermí Fernández) va començar l’espectacle recordant el traspàs del periodista Xavier Zaragoza, integrant de Dames i Vells, que va morir el maig passat a causa d’una malaltia cardíaca. «Va per tu Xavi!», va etzibar Fernández, provocant un emotiu aplaudiment entre el públic que es va allargar gairebé un minut.«Enguany ens ha costat el doble. El Xavi no hi és i tots el trobem molt a faltar. Serà una mica estrany», pronosticava el director teatral, Oriol Grau, entre bambolines, minut abans de l’espectacle. Segons explicava Grau, l’elenc interpretatiu ha «tirat d’ofici» aquestes setmanes per escriure els hilarants versos que ahir, com era d’esperar, no van defraudar entre els tarragonins.Pocs minuts després d’arrencar l’obra, una fotografia de Felip VI i Letizia ja cremaven al mig de la plaça. Els actors contestaven, així, a Ciutadans que l’any passat van instar a la Fiscalia a esbrinar si la crema d’una imatge del Rei en l’edició de Dames i Vells de 2019 podria implicar un possible delicte d’ultratge a la corona. Gran part del públic va rebre les flames del Rei i la Reina amb un aplaudiment i alguns xiulets.Un dels moments més celebrats de l’espectacle va ser una versió del tema Milionària de Rosalia. Ahir, la reina Letizia era la que suposadament havia nascut per ser milionària. Entre els partits polítics, Ciutadans va ser el que pitjor parat va quedar. La tarragonina Lorena Roldán, líder de l’oposició al Parlament, el diputat Carlos Carrizosa i el líder del partit taronja, Albert Rivera, van ser alguns dels blancs dels dards.No es va salvar de les crítiques l’alcalde d’ERC, Pau Ricomà. «No prometis l’oro i el moro, que sembles Ballesteros», li recriminava una de les dames. El recent canvi de l’exigència d’un títol universitari per liderar l’àrea de Cultura també va tenir ressò entre els personatges que van acusar Ricomà de voler «endollar» a algú conegut en el càrrec.Com ja va passar l’any passat, l’obra va recordar el cas Inipro, el procés judicial en el qual està implicat l’exalcalde Josep Fèlix Ballesteros i els vuit delictes pels quals està investigat i serà processat. «Els polítics ens han donat feina a última hora i hem hagut d’afegir versos en qüestió de dies», explicava Grau abans del ball parlat, fent referència a les eleccions generals que tindran lloc el 10 de novembre.El Ball de Dames i Vells va doblar alguns dels seus personatges i a l’escenari van aparèixer dos arquebisbes i dos alcaldes.