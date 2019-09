Centenars de veïns de Bonavista expulsen uns ocupes amb una protesta

Els antiavalots dels Mossos d’Esquadra van fer acte de presència i cap a les onze de la nit Francisco Sánchez va poder recuperar casa seva

Centenars de veïns del barri de Bonavista i de barris propers es van acostar dissabte al carrer Quatre per protestar contra la presència d’uns ocupes. Finalment, després de prop de sis hores de manifestació continuada a les portes de l’immoble, els ocupes van marxar per por al que pogués passar. Els propietaris, Francisco Sánchez i Francisco Javier Sánchez, un pare pensionista i un fill amb incapacitat declarada del 57%, ja han recuperat casa seva després de dos anys vivint en un cotxe. Això sí, l’immoble es troba «destrossat» per dins, asseguren.La protesta estava convocada a les cinc de la tarda, però des d’abans ja hi havia gent. Una hora més tard, davant la concentració de persones –Emilia Carrasco, membre de l’Associació de Veïns, afirma no haver vist tanta gent en una protesta al barri «des dels anys vuitanta»–, la unitat d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra va fer acte de presència. Segons fonts del cos policial, no hi va haver incidents rellevants, però alguns dels assistents es van queixar del tracte rebut per part d’alguns agents. Ana Martínez, que dona suport a la família en qüestions legals i que dissabte era a la protesta, expressava que «es van posar a males» i «amenaçants», els van intentar fer fora del carrer i finalment tot i que sentien sorolls de trencadisses al pis ocupat i els reclamaven que ho anessin a mirar, la situació va continuar.Per la seva part, el cos policial va aixecar una acta per als jutjats, identificant i prenent declaracions al pare de la família. Va ser, aquest, un dels moments més tensos, segons apunta l’entitat veïnal, ja que els concentrats es pensaven que se l’emportaven detingut. Hi va haver d’intervenir la presidenta, Loli Gutiérrez.La concentració va durar més de sis hores, entre les cinc i més tard de les onze, quan els ocupes finalment van marxar de la mà d’un cotxe que va despertar la curiositat dels assistents. «Estàvem enfadats i ens era igual que ens peguessin», assegura Ana Martínez. Després d’intentar el diàleg, van tallar-los els subministraments d’aigua i llum.Més tard, van voler fer un pacte per poder marxar al cap de dos mesos, una possibilitat que no va ser acceptada pels manifestants. «Ja portaven quatre anys vivint allà sense pagar», comentava Martínez. Un cop, ja a mitjanit, pare i fill van poder entrar, es van trobar endolls arrencats, la connexió del gas i portes trencades i residus repartits. Alhora, veïns del mateix edifici van reportar algunes destrosses a l’escala comunitària.Donada la situació del pis i l’economia de la família, els veïns s’han començat a organitzar tant per netejar com per fer altres tasques o, fins i tot, aconseguir roba i altres. Qui vulgui donar un cop de mà, ho pot fer adreçant-se a l’Associació de Veïns. Ha estat la mateixa entitat qui ha parlat ja amb la comunitat musulmana del barri –els ocupes hi pertanyen– per tal que sigui la mateixa comunitat qui vigili per tal que no torni a succeir –la família que ocupava el pis ja n’havia ocupat un altre anteriorment dins mateix de Bonavista.La protesta va ser organitzada a través de l’Associació de Veïns i la seva presidenta, Loli Gutiérrez, va ser qui va demanar el permís. També, l’entitat va aconseguir un advocat de franc per oferir-li a l’afectat, Francisco Sánchez. Alguns, però, s’han queixat a les xarxes per l’actuació de l’associació, a qui acusen d’haver intentat desconvocar la protesta i a Gutiérrez concretament de marxar del lloc abans d’hora. Emilia Carrasco, membre de l’associació, explica que «és injust» ja que se’n va anar per causes laborals, així com per complir amb el permís sol·licitat, que era tan sols d’una hora. Tot i així, van ser Gutiérrez, Sánchez i Martínez els qui van van pujar al pis a reclamar als ocupes que se n’anessin, sense resposta. «Ella va donar la cara en tot moment i quan va marxar hi havia altres membres de l’Associació de Veïns que es van quedar», explica Carrasco. «Més que amb això, ens hem de centrar en el que vam aconseguir», conclou.