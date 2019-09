Berrio: «No sabem quan començaran les obres de la plaça dels blocs Camisas»

La presidenta de l’Associació de Veïns del Pilar diu que «l’única notícia que tenim és per l’empresa constructora que ha de fer el projecte»

Actualitzada 23/09/2019 a les 11:54

Característiques de l’obra

La presidenta de l’Associació de Veïns del Pilar, Cristina Berrio, va manifestar a aquesta redacció que «no sabem quan començaran les obres d’urbanització de la plaça dels blocs Camisas», espai que també és conegut com la Rambla del Pilar, tot i que la setmana passada es van instal·lar una caseta d’obres, un lavabo portàtil i diferents elements constructius en una de les cantonades de la plaça. «L’únic que sabem és que la constructora ha portat material, però des de l’Ajuntament ningú ens ha dit res», va dir Berrio. La situació preocupa i molt a l’entitat veïnal, que tem que aquest any no es puguin dur a terme les festes del barri.Berrio va recordar que «fa anys que el barri reivindica la reforma urbanística de la plaça», però al mateix temps va lamentar que «ningú s’hagi posat en contacte amb l’associació» per informar del calendari d’obres.El passat 9 d’agost l’Ajuntament de Tarragona va adjudicar de manera definitiva la reforma integral de plaça del barri del Pilar, localitzada entre els blocs Camisas i el carrer Riu Cinca. En aquest indret és on, precisament, es troba la seu social de l’associació de veïns i és un dels punts neuràlgics del barri. L’execució del projecte implicarà una inversió de 138.674 euros. L’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar el projecte el passat 22 de juliol passat.La intervenció urbanística que es durà a terme pròximament va ser presentada el 30 de maig de l’any passat pel regidor del Partit Popular José Luís Martín –llavors al govern municipal– i en presència de la presidenta de l’Associació de Veïns d’El Pilar, Cristina Berrio, qui a les eleccions municipals del passat mes de maig va formar de la llista del PSC i va quedar a un escó de resultar escollida regidora. Aquesta intervenció ha estat llargament reivindicada pel barri i per l’associació de veïns.Una de les característiques de la reforma és que transformarà la plaça en una mena de rambla i s’eliminaran barreres arquitectòniques actualment existents. L’aspecte visual farà de la plaça un espai més atractiu. El projecte fa una aposta per la unificació de materials, amb la finalitat de suavitzar els diferents desnivells que hi ha fins a igualar el terra per aconseguir la uniformitat de l’espai.Per altra banda, el projecte urbanístic preveu que s’apliqui un nou paviment, de material asfàltic que tindrà diferents textures i colors. Un dels aspectes més destacats de la reforma és l’eliminació de les voreres actuals per tal que la gent es trobi en un mateix pla físic, amb la qual cosa també es guanyarà en seguretat, ja que s’evitaran caigudes a causa dels desnivells. Un cop finalitzi el projecte urbanístic, la futura rambla serà un espai més còmode pels usuaris, millorarà la seva estètica i serà més accessible a persones amb dificultats de mobilitat.La reforma de la plaça ha estat molt ben rebuda per les persones residents en el barri, i és per aquest motiu que volen que les obres comencin com més aviat millor, amb la finalitat de què la zona guanyi en qualitat estètica i funcional.