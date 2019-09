Tocs de campana, músics al carrer i el seguici popular a la vigília de Santa Tecla

L'alcalde Pau Ricomà ressalta el civisme de la ciutadania en els actes més multitudinaris

Actualitzada 22/09/2019 a les 16:50

La ciutat de Tarragona viu amb intensitat la vigília de Santa Tecla aquest diumenge. La jornada ha arrencat amb els tocs del campanar de la Catedral i amb les actuacions dels músics de totes les formacions que acompanyaran el seguici popular durant aquest diumenge i dilluns. De fet, els elements del seguici popular sortiran aquest vespre per primer cop en cercavila. La vigília acabarà amb la nit més llarga amb diverses revetlles. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha destacat el civisme de la ciutadania en els actes més concorreguts de la festivitat com la Baixada de l'Àliga que anit va aplegar milers de persones. «No ens consta cap incident. Les festes de Tarragona són molt cíviques, les campanyes de 'Respecta' està funcionant, amb tanta gent que tot surti bé és un gran èxit», ha expressat.El grup de Campaners de la Catedral de Tarragona han fet repicar a les dotze d'aquest migdia les campanes del temple en l'acte del toc de vigília de Santa Tecla. Cristòfol Conesa, responsable dels campaners, fa trenta anys que puja al campanar per fer ressonar les campanes, que recorda, que tenen més de 700 anys. «Ara, les cames no m'acompanyen, però fa uns set anys quan hi pujava tornava a ser aquell nen de 14 o 15 anys», ha detallat Conesa.L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, també ha participat del toc de campanes i ha celebrat que el pregó, a càrrec d'Eduard Boada aquest dissabte, hagi permès obrir aquest acte a la ciutadania. «Ens va respondre omplint la plaça. Veure la gent tan feliç és una gran satisfacció», ha dit. Pel que fa al dispositiu de neteja de reforç, l'alcalde ha remarcat que és positiu l'increment de les cabines de WC als principals espais festius, ja que ha alliberat, diu, moltes cues.A banda, segons el batlle, no tenen constància que s'hagin registrat incidents ni en el Punt Lila i Arc Iris ni l'equip Komando Nits Q.També ha arrencat a les dotze del migdia l'entrada de músics a la ciutat, els quals s'han aplegat al Portal del Roser i han recorregut els carrers de la Part Alta fins a la plaça de les Cols. En aquest punt, han interpretat diverses peces musicals davant de molts ciutadans que han omplert les escales de la Catedral.La jornada festiva continua aquesta tarda amb els Versots i els parlaments dels balls parlats d'en Serrallonga, dels Pastorets i de les Gitanes. També actuen Dames i Vells que un any més retrataran amb ironia i sarcasme l'actualitat. Més cap al vespre, serà el torn de la cercavila amb la primera sortida al complet de tot el seguici popular. Els elements sortiran de la plaça de la Font i recorreran els carrers del centre de la ciutat. Enguany, el grup juvenil austríac Kindervolkstanzgruppe de Klagenfurt són els convidats d'honor i acompanyaran el Ball de Cossis amb motiu del seu quinzè aniversari.Les revetlles s'allargaran fins ben entrada la matinada, sent la nit del 22 al 23 la més llarga de la festa major. L'oferta musical dels diversos escenaris passa pels concerts de Barraques amb El Artriste i els discjòqueis al passeig de les Palmeres; per la Festa Flaix FM als jardins del Camp de Mart; l'Orquestra Paper de Tornassol amb Jordi Català a l'espai de la Rambla Nova; la revetlla més teclera amb les orquestres Estelada i Tremendos a la plaça de la Font i amb els discjòqueis als jardins de Saavedra.Santa Tecla té un pressupost d'uns 500.000 euros, dels quals 400.000 els aporta l'Ajuntament i la resta patrocinadors privats.