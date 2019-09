La pluja obliga a canviar diversos actes de Santa Tecla

L'espectacle Dispositivo Labranza del Colectivo Lamajara i el vermut xaranguero d'avui es faran al Teatre Auditori del Camp de Mart

Actualitzada 21/09/2019 a les 09:55

Per culpa de la pluja que ha caigut aquesta nit i que, segons sembla, caurà en les pròximes hores, alguns actes de Santa Tecla previstos per avui dissabte han hagut de ser modificats.Ahir divendres l'organització de la Festa del 10è aniversari del Club dels Tarraconins va comunicar que ajornaven la celebració que se celebrarà el dissabte 5 d'octubre als jardins del Camp de Mart.Aquest matí el CD Viding Sant Jordi organitzava el Viding Tecla Parc a la plaça Corsini, que també ha quedat suspès. L'organitzador es reserva la possibilitat d'organitzar aquesta actgivitat un altre dia, fora del marc de les festes majors.L'espectacle Dispositivo Labranza del Colectivo Lamajara previst a les 11 del matí a la plaça de la Pagesia tindrpa lloc al Teatre Auditori del Camp de Mart. El vermut de la Xaranga Tocabemolls, la Xaranga Pujatas de To, la Xaranga La Capona i la Xaranga Els Guirigalls, previst a les 13 hores a la plaça de les Cols també es farà al Camp de Mart.Finalment el Gimnàstic de Tarragona que havia organitzat la Truitada nastiquera a les 13 hores a la Rambla Nova, ha anunciat que celebrarà aquesta trobada el 22 de setembre a les 10 del matí al Nou Estadi, en motiu del partit dels granes conta la UE Cornellà.