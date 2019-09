Una família que viu en un cotxe intentarà demà fer fora els ocupes del seu pis de Bonavista

Veïns d’altres barris estan organitzant una protesta després que el fill fos detingut

Actualitzada 20/09/2019 a les 10:57

Francisco Sánchez, un veí de Bonavista que té el seu pis ocupat irregularment per una família, protestarà acompanyat de diversos veïns demà dissabte. En el marc d’aquesta protesta, que serà «pacífica» segons apunta la seva representant legal Ana Martínez, han aconseguit el suport de l’associació de veïns, de la Guàrdia Urbana i del mateix Ajuntament de Tarragona. Una de les entitats que els prestarà el seu suport serà Desokupa, que es dedica a treure per la força els ocupes dels immobles i que s’ha guanyat fama especialment a Barcelona. Tot i que la protesta, que es desenvoluparà demà a les 17 hores davant de l’immoble –al número 38 del carrer Quatre, que fa cantonada amb el carrer Vint-i-dos–, pretén ser una manifestació, la participació de Desokupa indica que intentaran «convèncer» els ocupes perquè marxin. Francisco Sánchez és un veí del barri amb diabetis i pensionista per incapacitat. El seu fill, Francisco Javier Sánchez, té declarada una discapacitat del 57% i dilluns va ser detingut quan intentava recuperar l’immoble. El motiu: amenaçar els agents dels Mossos d’Esquadra que van arribar posteriorment amb una bombona de butà. Tots dos fa un parell d’anys que viuen en un cotxe a causa d’aquesta situació i, tot i que han recorregut a la via judicial en tres ocasions, no ha prosperat perquè els ocupes mai no compareixen, segons la família afectada.Els ocupes són una parella i quatre fills que van entrar al pis amb un contracte de lloguer, però que al segon mes van deixar de pagar. Durant aquests anys han punxat els subministraments i, en paraules d’Ana Martínez, «tenen problemes amb els veïns i embruten». «No són una família sense recursos, abans d’estar aquí ja havien ocupat un altre pis al barri», afirma.Malgrat que la denúncia legal no hagi prosperat, ara són els veïns els qui donaran suport als propietaris. El cas, que es va donar a conèixer especialment arran de la detenció de dilluns, ha despertat una onada de solidaritat a les xarxes socials i demà esperen poder ajudar a resoldre-ho. Aquesta és la darrera mesura que adopta Francisco Sánchez, desesperat després que el passat novembre finalitzés sense èxit el procediment judicial. «Pressionar», aquest és l’objectiu d’aquesta família, per recuperar casa seva.