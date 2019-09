S'ajorna l'espectacle 'Reggae per xics' dins del 10è aniversari del Club dels Tarraconins

Actualitzada 20/09/2019 a les 11:41

La Festa del 10è aniversari del Club dels Tarraconins, prevista per al 21 de setembre a les 11 h a la plaça de la Font, s'ajorna a causa de la previsió de pluja i la complexitat tècnica del muntatge i desmuntatge de l'activitat. L’esdeveniment comptava amb l’espectacle Reggae per xics de The Penguins i de diferents tallers i activitats per als més menuts.

Davant d’aquest imprevist, l’esdeveniment que inclou l’espectacle de The Penguins passarà a celebrar-se el dissabte 5 d’octubre a les 11h als jardins del Camp de Mart. L'acte està organitzat pel Club dels Tarraconins amb la col·laboració de: companyia Theatron, Òptiques Teixidó, Centres Cívics de Tarragona i Ajuntament de Tarragona.