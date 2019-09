La Generalitat adjudica l'explotació de l'antic restaurant Tòful de Mar

El negoci de la planta baixa continua obert i el cas es troba pendent de la resolució d’un contenciós

Actualitzada 20/09/2019 a les 10:43

El Departament d’Economia i Hisenda ha adjudicat a l’empresa Tucan 2016, SL la concessió per a l’explotació del servei de bar-restaurant a la platja Llarga de Tarragona. L’espai, situat en un edifici propietat de la Generalitat, és el que explotava el restaurant Tòful de Mar fins el desembre passat. La concessió és per a un període de deu anys i l’empresa adjudicatària abonarà prop de 60.000 euros anuals en concepte de cànon de licitació. La formalització del contracte de concessió es farà abans del 20 d’octubre i, a partir d’aquell moment, l’empresa tindrà un any per obrir el negoci. L’espai adjudicat consta de dues plantes amb dues terrasses que sumen prop de 700 metres quadrats.El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest divendres la resolució, signada pel vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès. L’anterior concurs va quedar desert.La Direcció General del Patrimoni va rebre set ofertes, una de les quals es va considerar exclosa. La presentada per l’empresa Tucan 2016, SL, va obtenir la millor puntuació en la fase de licitació, amb un resultat final de 85,13 punts sobre 100.D’altra banda, continua pendent de resolució el recurs contenciós administratiu presentat pel propietari del restaurant El Iot contra la resolució de desnonament administratiu dictada per la Generalitat. A més, l’administració ha imposat dues multes al restaurant que la propietat també ha recorregut. Mentrestant, el negoci es manté obert.