FAADA assegura que els porcs vietnamites estan «en perfectes condicions» al refugi de la Bassa

Des de l'entitat afirmen que Agents Rurals van comprovar les instal·lacions del centre on estan vivint els animals

Actualitzada 20/09/2019 a les 15:23

La Fundació per a l’Assessorament i l’Acció en Defensa de l’Animal (FAADA) ha assegurat que els porcs vietnamites que convivien al parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau i que es troben al centre La Bassa del Vendrell es troben en «perfectes condicions de benestar».FAADA ha fet un comunicat després que Nova Eucària assegurés que el refugi on es troben els animals és «il·legal» i que hauria estat denunciat pels Agents Rurals en diverses ocasions. A més a més, assegurava que el centre comptava amb diverses irregularitats i que la gestió que ha fet l'Ajuntament de Tarragona en col·laboració amb FAADA i l’Associació d’Advocats en Defensa Animal (ADAT) és un «projecte inviable tècnicament i legalment».Des de FAADA han explicat que els animals estaven en «risc» al barri tarragoní, on havien patit alguns «atacs per persones sense identificar». També han defensat la «solució ètica» plantejada pel consistori i pels diferents departaments de la Generalitat, ja que era l'«única manera de salvar els animals i evitar el seu sacrifici.L'entitat animalista ratifica que l'operatiu de captura i trasllat dels animals, que es va fer el passat 10 d'agost, comptava amb la corresponent autorització de la Generalitat. En aquest també hi van participar els Agents Rurals, els quals van comprovar les instal·lacions del centre La Bassa on es deixaven els porcs.Per FAADA, la mesura que proposava Nova Eucària de fer un tancat era «inviable», ja que «l'administració es va negar durant tres anys a portar-lo a terme». L'entitat assegura que es va posar en contacte amb Nova Eucària perquè participés en la gestió però que no van rebre resposta i que tampoc s'ha posat en contacte ni amb ells ni amb el refugi per saber com estan els porcs.A més a més, asseguren que el centre del Baix Penedès està registrat com a «explotació ganadera que és l'únic requisit legal exigit fins ara», ja que el tema de ser nucli zoològic no està regulat. També expliquen que FAADA ha supervisat les instal·lacions i ha construït un nou vallat que compleix amb les condicions de seguretat.Els porcs vietnamites que es van traslladar al Vendrell estan sent identificats i vacunats per adaptar-se a la seva catalogació de fauna invasora. Els mascles ja estan castrats i s'està valorant quina és la millor manera per esterilitzar a les femelles.Finalment, han assegurat que La Bassa és un centre temporal per als porcs vietnamites, ja que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural ha de comunicar quins són els centres d'acollida definitius dels animals.