EscolAQUA fomenta l'ús de l'aigua de l'aixeta als centres educatius tarragonins

La iniciativa d'Ematsa ajuda a conscienciar sobre l’enorme impacte ecològic i econòmic d'usar aigua embotellada

Actualitzada 20/09/2019 a les 16:14

EscolAQUA

El programa EscolAQUA d'Ematsa ha començat aquest divendres amb l’objectiu de que les escoles i instituts públics es converteixin en prescriptors de l’ús habitual de l’aigua de l’aixeta. En la iniciativa hi participen de centres educatius de Tarragona, La Canonja, Els Pallaresos i El Catllar.Un altre dels objectius que busca Ematsa és ajudar a conscienciar i sensibilitzar sobre l’enorme impacte ecològic i econòmic de l’ús de l’aigua embotellada. «En el món es consumeixen cada minut al voltant d’un milió d’ampolles, les quals tard o d’hora fan cap al mar», ha explicat el director gerent d’Ematsa, Daniel Milan.Durant la presentació s’han mostrat les grans diferencies entre l’aigua d’aixeta i l’embotellada, un litre de la qual es entre 100 i 300 vegades més cara que l’aigua d’aixeta, a part de que és més contaminant.Enguany, els participants podran col·laborar en la creació i edició d’un llibre sobre el projecte EscolAQUA, el qual sortirà a la venda per Sant Jordi.D'altra banda, Good Karma Project s’ha unit al programa per informar del problema però, sobretot, de posar solució a la problemàtica per curar el Mar Mediterrani.EscolAQUA és un projecte de Responsabilitat Social Corporativa basada en la transferència de coneixement que busca el canvi d’hàbits i les transformacions de costums. Tot això, a través d’un servei d’assessorament amb una amplia proposta d’activitats, tot i que són les propies escoles les que decideixen la millor manera de difondre el contingut.