El Port de Tarragona licita el projecte del nou moll per a creuers

Actualitzada 20/09/2019 a les 13:52

El Port de Tarragona ha licitat la primera fase del projecte constructiu del nou moll per a creuers, amb un pressupost de 34,6 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos, segons l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT).El nou moll Balears estarà adossat al dic de Llevant, tindrà al voltant de 800 metres de longitud i una esplanada de 22 hectàrees de superfície.La infraestructura serà una terminal de creuers amb capacitat per a dos vaixells simultanis de més de 230 metres d'eslora, encara que en un futur també pot ampliar serveis per a granel sòlid i terminals multifunció.Les obres que es treuen a licitació són, entre d'altres, el dic de tancament sud, la vora de ribera nord, dragatges, el farcit de l'esplanada i abalisament i instal·lació d'elements de l'atraqui, de les xarxes i les instal·lacions.