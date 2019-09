Compromís per acabar les obres de les grades del circ de Tarragona abans de 2020

Pinedo i Tecno Conrad SL acorden reanudar els treballs entre octubre i novembre

Actualitzada 20/09/2019 a les 09:21

Compromís entre l’Ajuntament i l’empresa Tecno Conrad SL per acabar les obres de les grades de fusta del circ romà de la plaça dels Sedassos abans de finalitzar l’any. El regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, assegurava ahir a aquest diari que l’empresa s’ha compromès a reprendre els treballs l’octubre, màxim el novembre, per enllestir unes obres que estaven inacabades.Una tanca de ferro impedeix el pas a les grades des de juny de 2018 quan el consistori va anunciar la finalització de les obres. El projecte consta d’unes grades de fusta que tapen bona part de les restes del circ romà. L’anterior govern municipal considerava que les obres no havien acabat. Més d’un any després, el recinte segueix tancat i estancat en aquesta situació de temporalitat que es podria acabar en els propers mesos.Pinedo es va reunir el dimecres amb l’empresa Tecno Conrad, encarregada de les obres. «La intenció és arribar a un acord el més aviat millor amb l’Àrea de Contractació de l’Ajuntament per solucionar-ho», explicava el regidor d’En Comú Podem. Pinedo explica que hi havia un «problema de comunicació» entre el consistori i l’empresa. «Era una situació dantesca. En un any i mig ningú ha fet res».L’Ajuntament encara ha de fer un últim pagament a l’empresa. En aquest punt, Pinedo està en desacord amb algunes xifres del cost de les obres. La setmana vinent, el regidor es reunirà amb l’empresa i amb l’àrea de Contractació per trobar una solució i desencallar la situació. «Ells estan d’acord en acabar l’obra a finals d’any i, així, podrem retirar el tancat i obrir-lo al públic», explicava ahir Pinedo.Les grades de fusta, un projecte que va costar uns 200.000 euros, oculten les restes del monument romà, considerat el millor Circ de l’occident de l’Imperi. La instal·lació es troba sobre unes restes considerades Patrimoni Mundial i afecten una superfície d’aproximadament 450 metres quadrats, dels que 191 estan ocupats per les grades. Els treballs van aixecar una forta controvèrsia i polèmica política. Des de diversos sectors socials va ser qüestionada, ja que tapa la visió de les restes romanes originals. Durant la realització de les obres, va aparèixer gran pintada rebutjant la intervenció sobre el monument arqueològic. El projecte està pensat per acollir els espectadors de futurs concerts i actuacions de petit format que es puguin fer a la plaça dels Sedassos.