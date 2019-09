Un veí denunciarà l'Ajuntament de Tarragona per un esquinç en un esvoranc al carrer

La persona, resident al carrer Bach, es va torçar el turmell en un lloc on es van fer obres

Actualitzada 19/09/2019 a les 09:00

Unes obres que es van fer a Johann Sebastian Bach i que amb el decurs del temps han provocat un esvoranc, són l’origen d’un accident que ha provocat la torcedura d’un turmell a un veí d’aquest carrer, que li ha provocat un esquinç. Els fets van passar a les 8.30 hores del passat dimarts, quan aquesta persona va sortir a passejar amb el seu gos. Segons va explicar, en més d’una ocasió, els veïns de la zona van alertar l’Ajuntament de la situació en què es trobava un sector del carrer on, per altra banda, hi ha una parada de l’EMT (Empresa Municipal de Transports), la mateixa zona on va tenir lloc la incidència.El veí, que respon a les inicials F.B.M., està predisposat a posar denuncia davant l’Ajuntament de Tarragona, ja que considera que l’esquinç en un dels seus turmells obeeix al mal estat de conservació del carrer. «Tot i que és molt farragós, tinc la intenció de presentar denúncia», va manifestar a aquesta redacció.El veí va publicar la informació al seu Facebook, acompanyant el text amb una fotografia del turmell lesionat. Com a resposta, molts dels seus seguidors el van animar a presentar la corresponent denúncia i, en un dels missatges, una altra persona resident en la zona va apuntar que «els responsables podrien haver pres alguna mesura de prevenció, i més quan se’ls ha avisat de l’esfondrament del carrer en dues ocasions». «L’última vegada va ser el passat dia 4 de setembre» va afirmar, i va afegir que «es va posar en coneixement de l’Ajuntament, de la Brigada d’Intervenció Ràpida i de la gerència de l’EMT».En la resposta, el veí també comenta que, «després de patir les molèsties per l’augment considerable del trànsit al nostre carrer, i per la imposició de dues parades de bus, sumem més incidents», per la qual cosa «esperem que els responsables donin solucions urgents als problemes del carrer abans que tinguem de lamentar d’altres incidents» com l’ocorregut el passat dimarts al matí.En aquest context, la persona que es va torçar el turmell en posar el peu a l’esvoranc va explicar que «l’autobús de l’EMT té parada en un lloc on es va fer una rasa que s’ha anat enfonsant». Va ser en aquest punt «on em vaig fer l’esquinç». El veí va lamentar la manca d’intervenció per part de l’administració municipal, «tot i que estava alertada del perill que suposa la presència de l’esvoranc en un punt per on transiten moltes persones».