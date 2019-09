Sancionen 40 tarragonins per deixar la brossa fora dels contenidors aquest 2019

L’Ajuntament multa amb 100 euros als infractors i destina a dues persones perquè controlin els actes incívics d’aquest tipus a la ciutat

Actualitzada 18/09/2019 a les 20:14

Després del repunt del 2016, les xifres de denunciats disminueixen

L’Ajuntament de Tarragona ha cursat durant aquest 2019 un total de 40 denúncies per deixar les bosses de brossa fora dels contenidors. Són dades que no s’allunyen gaire de les dels darrers anys i que van en la línia, per exemple, del 2018 quan, en la totalitat dels dotze mesos, es va arribar a les 66 denúncies.El regidor de Serveis Econòmics, Serveis Centrals i Personal de l’Ajuntament, Jordi Fortuny, explica a aquest mitjà que «tenim dues persones dedicades a inspeccionar si algú deixa fora la brossa dels contenidors a la ciutat». Aquestes, passegen per Tarragona a la cerca de bosses de brossa que estiguin ubicades fora dels contenidors, siguin del tipus que siguin.El següent pas és intentar trobar als infractors. Per a poder aconseguir-ho, «agafem la bossa, l’obrim i intentem identificar el propietari. N’analitzem el contingut i, en algunes ocasions, podem esbrinar de qui són les bosses», detalla el regidor republicà.Les infraccions per aquest tipus d’incivisme són de 100 euros i, per a cursar-les, els informadors abans s’han d’assegurar que hi hagi lloc als contenidors. En el consistori asseguren que no volen ser «estrictes» amb l’article 98.5 de l’ordenança. Segons detalla el mateix regidor, «també es comprova que el contenidor estigui buit. Si està ple, no hi ha sanció. No som tan estrictes. Podem entendre que la bossa és allí perquè no hi ha hagut altre remei i la persona no podia deixar-la dins de casa».«No estem penalitzant el ciutadà que no tenia un altre remei que cometre la irregularitat, però el ciutadà que, per sistema, no respecta el fet d’introduir la brossa al contenidor, és el que finalment és denunciat», explica el regidor.Jordi Fortuny apunta que no han trobat un indret on especialment es produeixin aquest tipus d’infraccions. «No ho sabria dir per barris. Crec que pot ser una cosa estesa per la ciutat, ara mateix no ho tinc controlat», manifesta el regidor, el qual es lamenta que, «en moltes ocasions, no som capaços de trobar el propietari de la bossa», tot i que la seva idea és que, amb els dos informadors al carrer, l’incivisme disminueixi a la ciutat.Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Tarragona, les xifres de sancionats per incivisme han anat baixant en els darrers anys. El 2016 es van cursar un total de 117 denúncies i, des de llavors, els números han disminuït. L’any 2017, en van ser un total de 104, pels 66 del 2018 i els 40 d’enguany, amb encara quatre mesos per davant. No són xifres que representin els casos reals, sino tan sols són les que posen de manifest infractors als quals se’ls ha pogut enxampar, ja que moltes altres bosses de brossa han quedat orfes d’amo. Des del consistori recorden que «és molt important deixar les escombraries dins els contenidors i fer la recollida selectiva» per tal de facilitar la feina a tothom.