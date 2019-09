Enxampen dues dones robant en una botiga de roba del Parc Central de Tarragona

La Guàrdia Urbana també ha obert diligències a un individu que va intentar robar la bossa i una tauleta a un home i les seves nétes

Actualitzada 19/09/2019 a les 16:29

Diligències per intentar robar una bossa i una tauleta a un home i les seves nétes

El guàrdia de seguretat d’una botiga de roba del Parc Central de Tarragona va enxampar dues dones de 42 i 62 anys que acabaven de robar a l’establiment. La Guàrdia urbana els ha obert diligències com a presumptes autores d’un delicte de furt.Les infractores es van intentar endur diverses peces de roba i objectes per un valor de 211,75 euros d’aquest local del centre comercial de l’avinguda Vidal i Barraquer. El guàrdia de seguretat les va enxampar i les va retenir fins a l’arribada del cos policial local. Els agents van obrir diligències pels fets.La Guàrdia Urbana també ha obert diligències a un home de 34 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa. La víctima va reconèixer ahir, després de comparar les imatges de diferents sospitosos, l'home que el passat 6 d'agost hauria intentat robar-los a ell i a les seves nétes als jardins del Camp de Mart.Segons el testimoni de la víctima, un individu va intentar robar-los la bossa mitjançant una estrebada i la tauleta que portava una de les nenes que l'acompanyava. Durant aquestes setmanes els agents van investigar els fets i ahir van obtenir el reconeixement que permet l'obertura de diligències.