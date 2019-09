L’home va donar un positiu de 0,73 mg/l en aire espirat a la prova d’alcoholèmia

Actualitzada 19/09/2019 a les 11:44

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències a un home de 51 anys per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. A més, el denunciat tampoc tenia el permís de conduir vigent per pèrdua de punts.Ha estat cap a la 1h d’aquesta matinada quan un veí ha alertat al cos policial que un conductor visiblement ebri circulava amb un turisme per l'avinguda Catalunya. Quan els agents han localitzat el conductor li han fet la prova d'alcoholèmia amb resultat positiu de 0,73 mg/l d'aire espirat. Els agents van constatar que l'home conduïa amb el permís no vigent per pèrdua total de punts.