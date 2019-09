Entren a robar en un xalet de Cala Romana

Els lladres van trencar el vidre d'una finestra de l'habitatge per accedir-hi

Actualitzada 19/09/2019 a les 13:51

Un o diversos lladres van entrar a robar la tarda d'ahir dijous, 18 de setembre, en un xalet de Cala Romana. Per tal d'accedir-hi, els individus van trencar una finestra de l'habitatge. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'identificar, localitzar i detenir l'autor o autors dels fets.La policia autonòmica va rebre un avís ahir dimecres cap a les 16.30h que informava que s'havia comès un robatori amb força en un xalet situat al carrer Bon Recer, a la urbanització tarragonina de Cala Romana. Els lladres van trencar el vidre d'una finestra posterior de l'habitatge per tal d'accedir-hi i endur-se el botí, que no ha trascendit.En arribar al domicili, els propietaris es van trobar el trencall de vidres i diverses estances regirades. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats dels fets i ja han iniciat una investigació per identificar, localitzar i detenir els autors d'aquest robatori.