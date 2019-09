Els tarragonins copen els carrers de la Part Alta per a presenciar la Cercavila Petita

El Ball de Diables ha obert una comitiva que ha estat formada per vint-i-cinc elements festius

Actualitzada 19/09/2019 a les 21:38

Els carrers de la Part Alta s'han omplert d’infants, pares i famílies per veure en directe una de les activitats de les Festes de Santa Tecla que aglutinen més persones: la Cercavila Petita. Trucades de mòbil per trobar-se a la plaça de la Font, amb comentaris com «quedem a Can Calvet» o «com està això», anades i tornades i gran presència de nens en els seus cotxets han estat una constant, a l’espera que els diferents elements comencessin el recorregut. Amb els coets que anunciaven l’imminent inici de la Cercavila, xiscles dels més petits a l’espera de veure passar els diferents elements i moments de cert nerviosisme.El Ball de Diables ha obert el recorregut per la Part Alta. Molts nens, poc acostumats al soroll provinent dels petards, es tapaven les oïdes amb les mans, mentre que altres feien saltirons al ritme dels tambors. Els elements de foc han continuat amb el Drac de Sant Roc, el Bou, la Vibrieta, el Griu, la Virgília de Torredembarra i el Ball de Serrallonga. A aquests grups els han seguit l’Aligueta, que ha sortit de la plaça de la Font amb els sons de Paquito el Chocolatero, i la Mulasseta. Després, ha estat el torn de la Cucafereta, el Lleonet, els Negritos, els Gegants Moros, els Gegants Vells, els Nanos Nous i els balls de Bastons, Pastorets, Patatuf, Cercolets, Bastons de l’Esbart Santa Tecla, Gitanetes, Cossis i Set Pecats Capitals. La Cercavila ha finalitzat amb la Colla Xiquets de Tarragona i la Banda Petita de la Unió Musical de Tarragona.Tots els carrers per on han passat els elements del Seguici s'han omplert de gent, amb diversos milers de persones. Major, Merceria, la plaça del Fòrum, el carrer Santa Anna, la plaça del Rei i Cós del Bou han estat una bona expressió de la importància que la ciutat dona a les activitats relacionades amb la Santa Tecla Petita. Sens dubte, el suport popular a la pedrera de les festes de la patrona de la ciutat ha estat del tot absolut.Els més petits també han tingut el seu espai amb els versots i parlaments de diferents balls, en una jornada que, per a ells, ha començat en diferents llars d’infants i escoles, que han estat visitades pel Nano Capità, l’Aligueta i la colla castellera Xiquets de Tarragona i el Ball de Gitanes. També s'han celebrat tallers familiars als Jardins de Saavedra i l’Espai Salvador Fà i Llimiana, a la plaça de la Mitja Lluna, ha acollit l’Escapada del Ball de Cossis Petit i els parlaments del Ball de Gitanes Petit.