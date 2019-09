El vicesecretari de comunicació de Vox deixa el partit per dedicar-se a altres «projectes professionals»

La presidenta provincial de la formació, Isabel Lázaro, assumirà temporalment les seves funcions

Actualitzada 19/09/2019 a les 18:08

El vicesecretari provincial de Comunicació i Premsa VOX Tarragona, Isaac López, ha comunicat aquest dijous que deixa les seves funcions dins del partit. López es desvincula del projecte polític de VOX Tarragona per centrar-se «exclusivament en la seva vida privada i projectes professionals». La presidenta provincial de VOX, Isabel Lázaro, assumirà temporalment les seves funcions per decisió expressa de Presidència.López ha agraït el tracte rebut, el qual li ha permès «créixer més com a persona». Tot i així, lamenta no haver pogut «introduir canvis i millores internes en Comunicació VOX Tarragona» per facilitar tasca dels periodistes.