El Retaule i el correfoc petit combinen divendres la solemnitat amb la disbauxa infantil

Javiera Mena, el tribut a Queen i l'obertura de l'Espai Barraques, cites destacades en l'apartat musical

Actualitzada 19/09/2019 a les 12:18

El Retaule i el Correfoc Petit destaquen entre els nombrosos actes previstos per demà divendres en el marc dede les festes de Santa Tecla. El Cabrot Petit del Vendrell, el Ball de Diables Petit de Constantí i el Ball de Diables Infantil de Torredembarra són enguany els grups convidats que acompanyaran els elements tarragonins en el Correfoc Petit (19.30h, des del Balcó del Mediterrani), acte que tanca el vessant de la festa protagonitzat pels més petits.L'Esbart Santa Tecla representa, un any més, el Retaule de Santa Tecla (22.30 h, Catedral), amb la música de la cobla La Principal de la Bisbal i sota la direcció general de Lluís Calduch i Ramos. Els amants de la música també poden contemplar diferents opcions. La cantautora xilena Javiera Mena és la cap de cartell del Concert Movistar (22.30h, a la Capsa de Música), en una cita que compta amb el suport de l'Associació de Músics de Tarragona.Els apassionats del rock tenen una cita amb Show Must Go on, una nit de tribut i versions dels britànics Queen (23h, pl. de la Font). Abans (21 h, Palau de Congressos), Tricicle s'acomiadarà dels escenaris tarragonins amb la representació de HITS.Divendres també obriran al públic dos espais de referència de les festes en els seus àmbits: el Teclatapa, una iniciativa gastronòmica de diverses comparses del Caranaval de Tarragona, i l'Espai Barraques, que, de la mà del Col·lectiu Barraques, pretén crear un espai alternatiu per gaudir de la festa major. Las Niñas Perdidas, Lil Russia, Flux i PD Catz seran alguns dels noms de l'escena musical que passaran divendres per aquest escenari, ubicat al passeig de les Palmeres.Podeu consultar el programa complet de Santa Tecla en aquest enllaç.