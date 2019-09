El projecte 'Àpats en Companyia' per a persones grans ha servit fins a 685 dinars

La prova pilot, implantada a la llar de jubilats de la Granja, té l’objectiu de combatre la solitud

El projecte social Àpats en companyia instaurat a la llar de jubilats del barri de la Granja, ha servit, des d’aquest juny, un total de 685 dinars a gent gran. Es tracta d’una iniciativa impulsada pels Serveis Socials de l’Ajuntament amb l’objectiu de compartir l’estona del dinar amb altres persones i així combatre la solitud. La regidora i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, Carla Aguilar, ha visitat aquest dijous les instal·lacions de la llar de jubilats de la Granja per parlar amb alguns dels seus usuaris. Aguilar ha explicat que aquest projecte «encara un dels principals reptes del departament de Serveis Socials pels propers anys: abordar la solitud no desitjada de les persones grans».La prova pilot, que es va iniciar el 3 de juny i que té una durada d’un any, ha tingut fins ara una assistència de 12 persones diàries, un 66% han estat dones. L’edat mitjana ha sigut de 80 anys. La majoria de persones inscrites viuen a la zona de Ponent, excepte una senyora que viu al centre de la ciutat i un senyor que viu a SPiSP. Aguilar afirma que el fet que hi hagi gent que es mobilitzi per dinar amb altres persones demostra el bon resultat del projecte.La iniciativa té 3 objectius, assegurar una bona alimentació a un preu raonable, oferir un lloc on es puguin socialitzar i crear vincles entre ells i detectar casos de vulnerabilitat social o de solitud no volguda.Aguilar ha comentat que en tractar-se d’una prova pilot «veurem com seguim» i que hi ha altres llars de jubilats que estan interessades en implantar el projecte, en concret les de Bonavista i SPiSP. El dinar és casolà, té un preu de 5,60 euros i se serveix en una taula compartida on els usuaris poden parlar entre ells i passar l’estona acompanyats. El menjador s’obre de les 13 a les 15 hores. Àpats en companyia està pensat per a persones que tenen un grau d’autonomia suficient, orientat a potenciar un envelliment actiu i saludable.L’Insitut Municipal de Serveis Socials (IMSST) col·labora amb la Fundació Formació i Treball, la qual s’encarregarà de gestionar el projecte. Actualment la FIT porta a terme amb l’IMSST el projecte de Menjador Social a Tarragona Taula Amiga, que entrega menjar a persones en situació de vulnerabilitat social.Per inscriure’s a l’Àpats en companyia, cal adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana o a l’Oficina de la Gent Gran de la plaça Imperial Tàrraco, 1.