Carla Aguilar defensa el refugi dels porcs vietnamites del Vendrell i ho atribueix tot a un atac polític

La consellera de Benestar Animal assegura que la solució proposada pel PSC i Nova Eucària de fer un tancat «no era viable»

Actualitzada 19/09/2019 a les 21:06

La consellera de Benestar Animal de l'Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, ha defensat la gestió feta pel govern municipal per resoldre la «situació irregular» dels porcs vietnamites que vivien al parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau. Aguilar ha titllat la situació d'«irresponsabilitat i risc per a la població i pels animals, tant per qüestions de seguretat com per a la salut».La consellera assegura que la decisió de traslladar els animals al centre La Bassa del Vendrell es va prendre per respondre a «una situació d'urgència» que portava tres anys estancada i que s'ha fet per assegurar el benestar dels animals.Aguilar considera que l'atac de Nova Eucària cap a la gestió dels porcs vietnamites es produeix per no haver seguit la proposta feta per l'entitat animalista i el PSC, que era la de fer un tancat. Solució que «no era viable» i no responia a les demandes de les entitats animalistes i dels veïns de la zona que «havien demanat la reubicació dels porcs».A més a més, lamenta que s'ataqui al refugi del Vendrell que està vetllant pel benestar dels animals, els quals estan «controlats i protegits», segons ha pogut constatar personalment.Nova Eucària ha enviat un comunicat aquest dijous criticant el trasllat dels porcs al centre del municipi del Baix Penedès, el qual asseguren que no està legalitzat i que ha estat denunciat diversos cops pels Agents Rurals. Segons l'entitat animalista, el refugi compta amb moltes irregularitats.