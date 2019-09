Veïns de la Part Alta de col·loquen càmeres contra la «inseguretat»

L’AVV Catedral demanarà a l’Ajuntament de Tarragona que instal·li càmeres en tres punts del barri on, segons diuen, actuen els lladres

Actualitzada 17/09/2019 a les 21:11

Patrulles veïnals

Veïns de la Part Alta estan instal·lant càmeres de videovigilància a balcons i façanes per protegir-se de la inseguretat que afirmen que es viu al barri. L’Associació de Veïns Catedral denuncia furts, baralles i tràfic de drogues als carrerons del barri i demanarà formalment a l’Ajuntament de Tarragona que instal·li càmeres a, almenys, tres punts del barri. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) recorda que instal·lar càmeres que gravin el carrer és il·legal i que qui ho faci es pot enfrontar a sancions econòmiques.Almenys quatre veïns han decidit posar càmeres davant de casa seva en les últimes setmanes, segons explica Jordi Ferré, president de l’entitat veïnal Catedral qui els ha recordat que aquesta acció és il·legal. Malgrat tot, una part dels veïns, molt preocupats per una percepció, segons la qual la inseguretat ha crescut a la Part Alta, ha decidit instal·lar càmeres. Ferré afirma que ho fan per protegir-se ells mateixos davant alguna possible entrada a un habitatge –com l’ocupació il·legal que un veí va evitar fa uns dies a la plaça dels Àngels trucant a la Guàrdia Urbana– i per intentar identificar els lladres que furten, també amb violència, a veïns i turistes i que fugen corrent pels carrerons.La instal·lació de càmeres de videovigilància per part de particulars és il·legal de per si. «La competència de la videovigilància a la via pública és de la policia. Els veïns no poden posar càmeres», recorda l’ATCP. Les persones que ho facin poden fer front a una sanció que interposaria l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a instància d’una denúncia d’un tercer. Les comunitats de propietaris poden col·locar càmeres, però aquestes només poden enfocar cap a la porta.L’AVV Catedral assegura que «la falta d’efectius» els obliga a demanar a l’Ajuntament que instal·li càmeres als carrers. Tres punts són els més conflictius segons l’entitat: la plaça Natzarens, el carrer Civaderia i les escales del carrer Mediona. Lucas Balvino, portaveu de l’associació, assegura que en aquestes zones els lladres es reparteixen el motí i, tot seguit, s’amaguen. Després de les festes de Santa Tecla, els veïns organitzaran una recollida de firmes per tots els barris de la ciutat en una campanya que tindrà l’objectiu d’«involucrar a tothom» sobre la situació. Ferré també denuncia que els delinqüents salten pels terrats de les cases. Recentment, un veí instal·lava una tanca de filferro espinós per evitar-ho.Des de fa uns mesos, un grup de veïns format per unes set persones vigila els carrers del barri de matinada per intentar frenar els actes delictius que es puguin cometre. «Sortim a l’una, dues o tres del matí. Es volen fer els amos del carrer i quan ens veuen ens intenten intimidar, però no arribem a l’enfrontament», explica Ferré. Fa uns dies, els veïns van localitzar una caixa enregistradora buida a la plaça del Rei i, el dilluns a les set del matí, mentre una treballadora d’un bar de la plaça de la Font muntava la terrassa, algú va entrar a l’establiment i es va emportar la bossa de la dona.L’Associació Jove Gitana Tarragona mostrava ahir la seva preocupació per les situacions de furts al barri. «Hem notat un increment dels robatoris, fa una mica de por. Hem de posar remei d’alguna manera per la convivència del barri», explica Miquel Buñales, president de l’entitat, qui es reunirà properament amb l’associació de veïns Catedral de la Part Alta per abordar el tema de la inseguretat que denuncien que es viu al barri.