Repsol impulsa la transició energètica

S’ha presentat la Càtedra Repsol en Transició Energètica per a la lluita contra el canvi climàtic

Actualitzada 18/09/2019 a les 09:10

Govern, universitat i empresa es van alinear aquest dimarts de manera pública en la lluita contra el canvi climàtic. Ho van fer durant la presentació de la Càtedra Repsol en Transició Energètica, un projecte fruit de la iniciativa de la Fundació Repsol en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB), que es va presentar al Rectorat de la UB. L’acte va estar moderat pel rector de la universitat, Joan Elias i Garcia, i va comptar amb la intervenció del president de Repsol, Antoni Brufau, del catedràtic Mariano Marzo i del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va ser l’encarregat de cloure la presentació.El primer en prendre la paraula va ser Antoni Brufau, qui va assegurar que aquesta nova càtedra neix amb la voluntat «d’impulsar el coneixement, el debat, la investigació i la divulgació sobre transició energètica i canvi climàtic», i en va desgranar les quatre línies de treball: ser un observatori sobre com es pot capturar i segrestar el CO2 i de quina manera podria ser reutilitzat; obrir-se als estudiants perquè puguin oferir nous punts de vista; posar en marxa workshops amb líders tècnics que aportin la seva visió independent; i, finalment, la divulgació de tot aquest treball.Tot seguit va intervindre el catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la UB, Mariano Marzo, que va presentar la ponència Transició Energètica: del compromís a l’acció, durant la qual va fer una lectura global del repte que comporta el canvi climàtic, un problema que va definir com a «sistèmic i molt complexe». Marzo va assegurar que la transició energètica «ha vingut per quedar-se», advertint alhora que probablement «no serà tan fàcil i ràpida com seria desitjable». En aquest sentit, el catedràtic de la UB va assenyalar que, per dur a terme aquesta transició seran imprescindibles dues «palanques»: «d’una banda, una innovació tecnològica que portarà també una innovació en el model de negocis i d’altres camps, com ara el de la política; i de l’altra un bon govern, que prengui decisions políticament importants». En aquest sentit, Marzo, que és també el responsable de liderar la Càtedra Repsol, va reclamar una «coalició dels disposats», agents «que passin del compromís verbal i els bons propòsits a la pràctica eficaç, eficient i efectiva».Recollint aquest testimoni, el conseller Damià Calvet, va assegurar que polítics i científics fa temps que treballen plegats per buscar solucions al «repte planetari» que suposa la lluita contra el canvi climàtic, i va convidar els responsables de la Càtedra a incorporar-se als grups de treball que es realitzen a la Generalitat en el marc de la Cimera d’emergència climàtica.Va cloure l’acte el rector de la UB, Joan Elias i Garcia, qui va manifestar que la Càtedra respon a la voluntat i el deure de la universitat en incidir positivament en la societat a través de la seva tasca investigadora.