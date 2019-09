Petits i grans s'entreguen a la gran festa de la Baixadeta de l'Aligueta

La celebració d’enguany ha comptat amb la nova participació dels Gegants Vells i el Griu

Actualitzada 18/09/2019 a les 21:37

Els més petits han estat els protagonistes de la tarda d’aquest dimecres en un dels actes més esperats de les festes de Santa Tecla. Milers de nens i nenes de totes les edats, han pogut gaudir de la Baixadeta de l’Aligueta, acompanyats dels seus familiars més grans, que no s'han volgut perdre la celebració. Enguany la festa ha comptat amb la participació de tres nous personatges, el Griu petits i els Gegants Vells petits.Un gran aplec de gent vingut de diversos barris i municipis del Camp de Tarragona han assistit a aquesta cita, que cada any es va consolidant com un dels actes més multitudinaris de la Festa Major de Tarragona.Tant petits com grans s'han acostat als carrers de la Part Alta per donar la benviguda als diversos personatges. Al Pla de la Seu, una hora abans, les escales ja estaven plenes d’espectadors que esperaven l’inici del seguici, el qual ha començat puntual a les 18:30 hores. Minuts abans, el Roger, un veí de Tarragona, comentava que li agrada molt la Baixadeta de l’Aligueta, i com deia la seva mare, aquest any, després de 5 anys a l’escola, agafa més consciència del que representa aquesta festa.L’Aligueta ha estat la primera a baixar pel passadís format per la gent a les escales de la Catedral al ritme de la música i l’alegria de la gent, que cantaven animats la tornada de l’Amparito Roca. Després ha estat el torn de l’estrena dels Gegants Vells petits per les festes de Santa Tecla, que ja van ser presentats a les festes de Sant Roc el passat agost. El cap de colla de la Colla Gegantera dels Gegants Vells petits, Oriol Montesó ha explicat que els nens portadors han rebut explicacions per part dels portants dels Gegants Vells grans sobre com portar-los i mantenir l’equilibri, ja que com explica cada peça pesa uns 30 kilos i «no només es tracta de tenir força, també equilibri i gràcia per fer-los ballar». L’Anna, que ha portat la Geganta Vella, ha explicat abans de l’inici del ball, el qual ha acabat emocionant a tots els presents, com també ho han fet tots els altres personatges, que estava una mica nerviosa tot i que, afegia «ja ho tinc més controlat». El Griu per la seva banda també ha estat un dels protagonistes més esperats del Seguici perquè es presentava com a novetat entre tot l’estimat i aclamat bestiari petit, el qual ha recorregut els carrers de la Part Alta plens de gom a gom seguint el ritme de les seves bandes fins arribar a la plaça de la Font on, gent de totes les edats els havien estat esperant amb il·lusió des de mitja tarda.