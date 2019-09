Nanos Capità i Arlequins per un dia a la Casa de la Festa

Els participants havien de tenir una alçada igual o superior als 150 centímetres

Actualitzada 17/09/2019 a les 20:49

Nens de curta edat han pogut descobrir aquest dimarts què suposa posar-se en la pell d’un portador dels nanos del Seguici Popular. En una activitat organitzada per l’Agrupació de Portadors dels Nanos Vells de Tarragona a la Casa de la Festa, la mainada ha disposat d’una oportunitat per convertir-se, per espai d’uns minuts, en portadors, i conèixer les sensacions que produeix aquesta activitat. En aquesta ocasió, s'han posat a dins del Nano Capità i dels Nanos Arlequins.La participació ha estat nombrosa i els comentaris que han fet els participants han estat molt satisfactoris i, en alguns casos, ben curiosos. Els participants havien de tenir una alçada igual o superior als 150 centímetres. En finalitzar aquesta activitat, l’Agrupació de Portadors dels Nanos Vells han sortejtr diferents productes oficials d’aquesta entitat festiva de Tarragona.