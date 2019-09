Marc Parrot ofereix un espectacle íntim als jardins del Camp de Mart

Unes desenes de persones han gaudit del concert dins d’una iurta

Actualitzada 18/09/2019 a les 21:43

Marc Parrot, el compositor i cantant barceloní, ha oferit avui a la tarda un dels actes musicals més esperats d’aquestes festes de Santa Tecla. Unes desenes de persones s'han reunit per gaudir del concert, íntim i personal, dins d’una iurta, nom que rep aquesta petita tenda amb capacitat per a 80 persones. L’espai és una sala tancada pensada per aixoplugar-se de les inclemències de la vida quotidiana i escoltar les cançons ofertes per Parrot acompanyat dels músics Lluís Cartes i Dani Ferrer.L’espectacle, titual Refugi, ha comptat amb un muntatge on els sons jugaven i experimentaven amb els contrastos, dirigits per Los Galindos. Els tres músics, dins el petit però acollidor receptacle, el qual ha acabat sent un espai on les sensacions es contagiaven entre els assistents, han mostrat la seva voluntat per sorprendre al públic, trencar barrerres i impactar a cada espectador per fer-li viure un univers d’emocions.