Èxit  d'afluència en l'entrega del ventall del 'Diari Més' per Santa Tecla

S'han format llargues cues de persones que van voler fer-se amb aquest objecte de disseny únic

Actualitzada 18/09/2019 a les 15:36

Llargues cues les que s'han format aquest matí a les portes del Diari Més per recollir el ventall amb el qual aquesta publicació obsequia als seus lectors amb motiu de la Festa de Santa Tecla. Des d’abans de l’hora fixada, multitud de persones van voler apropar-se al Carrer Manuel de Falla 12 baixos per fer-se amb aquest original objecte, d’edició limitada. El ventall està dissenyat en color blau marí fosc i groc esdevenint una elegant combinació.En les passades edicions, s’ha regalat una motxilla, que va dur com a element protagonista els focs i el Nano Capità. Enguany, i seguint el que ja es va fer per la Festa Major de Sant Pere de Reus, Diari Més ha creat un ventall en el qual s’hi ha inclòs el dibuix d’un element del Seguici Popular tarragoní. L’escollida ha estat la Cucafera. Aquesta figura zoomòrfica del Seguici Popular de Tarragona forma part d’una fauna fantàstica que representa l’infern i el diable.Enguany, ha estat l’il·lustrador José M. Manero, conegut artísticament amb el nom de Tziqui Artworks l’encarregat de crear aquesta peça de disseny únic i original.Les dues imatges de la Cucafera que inclou el ventall formen part del projecte Tecletatures, en el qual està treballant Tziqui Artworks. Les il·lustracions d’aquest projecte tenen un estil caricatura o revista, explica Manero. Per a crear-los, primer fa fotografies dels elements del bestiari tarragoní sempre buscant angles i perspectives originals o diferents. A partir de la instantània, comença el procés per a fer el dibuix. Aquesta figura amb formes arrodonides de la closca i la cara recorda a un dibuix de còmic.El ventall és perfecte per tal de combatre la calor durant els concorreguts actes de Festa Major.