El PSC reclama una majoria qualificada per mantenir la pancarta de suport als «presos polítics»

El grup municipal portarà una moció al plenari de final de mes per regular les façanes dels edificis municipals

Actualitzada 18/09/2019 a les 11:30

La pancarta podria tenir els dies comptats

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al plenari del 30 de setembre una moció per regular les façanes dels edificis municipals amb la intenció de «promoure la convivència». Després que el 19 de juliol el ple acordés penjar una pancarta amb el lema Llibertat presos polítics a la façana de l’Ajuntament, ara els socialistes volen que qualsevol element que modifiqui l’aspecte d’aquesta i de les altres façanes dels edificis municipals s’hagi d’aprovar per una majoria qualificada de dos terços –almenys 18 dels 27 regidors. Segons el PSC, la pancarta s’hauria de retirar perquè no té tants suports.Segons la moció, la façana de la casa consistorial «ha de ser un espai on tothom s'hi vegi reflectit» i «ha de representar a la totalitat dels ciutadans i ciutadanes de Tarragona». Els socialistes argumenten que Tarragona és una ciutat tranquil·la, amb uns baixos índex de conflictivitat en l’espai públic i «no pot ser que el mateix Ajuntament sigui focus de conflicte».El PSC afirma que la pancarta de suport als presos «és motiu de queixa per part de molts veïns i veïnes», i recorda que va ser arrencada menys de 24 hores després de ser penjada. «És un clar exemple de conflicte en l’espai públic que volem evitar que torni a passar», assegura la moció.La decisió de penjar la pancarta es va aprovar al juliol gràcies al vot de qualitat de l’alcalde, ja que hi va haver un empat a dotze vots per l’absència d’un regidor socialista. Hi van votar a favor ERC, Junts per Tarragona i la CUP. En Comú Podem, soci de govern d’ERC, es va abstenir, i el PSC, Ciutadans i PP hi van votar en contra.De cara a una futura votació, el vot dels dos regidors dels comuns serà clau per al futur d’aquest símbol. Si tots dos s’abstenen, els 13 regidors que sumen el PSC, Cs i PP s’imposaran als 12 que tenen ERC, JxTGN i la CUP, amb la qual cosa la pancarta ja no tindria el suport de la majoria del plenari. El govern municipal sempre ha manifestat que acatarà la decisió del plenari.