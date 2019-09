Detingut per trencar el vidre d'un cotxe i robar a l'interior a Tarragona

La Guàrdia Urbana també ha obert diligències a un conductor per negar-se a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a interior de vehicle. El noi va trencar el vidre del turisme per tal de poder cometre l’acció.La matinada d’aquest dimecres, poc després de les 24 h, el cos policial ha estat advertit que una persona es movia de forma sospitosa al voltant d'un vehicle estacionat a la Via Augusta. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van poder comprovar com el vehicle presentava una fractura en un dels vidres de la part posterior.Minuts després els agents van localitzar el presumpte autor dels a partir de la descripció facilitada per un testimoni. El jove va quedar detingut per un delicte de robatori amb força a l’interior de vehicle.D’altra banda, la tarda d’ahir dimarts, cap a les 17h, es va produir un accident lleu de trànsit a la carretera vella de València, davant del Tanatori, on dos vehicles van patir una topada. Un dels dos conductors, un home de 50 anys, presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol però va negar-se de forma reiterada a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, motiu pel qual els agents van realitzar-li una citació de judici ràpid, van intervenir-li el permís de conduir i van immobilitzar el vehicle.