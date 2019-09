Clam del Pilar contra el govern de Tarragona per l'estat del local de l'associació veïnal

Un mur interior va caure a terra i la directiva de l’entitat té por que hi hagi més despreniments

Resposta de Pinedo

Veïns del barri del Pilar de Tarragona han protagonitzat avui a la tarda una concentració davant la seu de l’associació, en protesta per l’actuació del govern municipal, que consideren que els està deixant de banda tot i els problemes de seguretat que planteja el local de l’entitat. La presidenta de l’associació de veïns, Cristina Berrio, ha manifestat a aquesta redacció que tenen por que es produeixi una desgràcia després que es produís «el despreniment d’una part d’un mur interior del local i del mal estat que presenta una biga». Aquests fets es van produir a inicis del passat mes de juliol i, des de llavors, «no podem fer cap mena d’activitat».Per la seva banda, la vicepresidenta de l’entitat, Montse Muñoz, ha explicat a una trentena de veïns que s'han concentrat a les portes del local que el regidor «Xavi Puig va venir a veure com estava la seu i va enviar un arquitecte municipal, em va dir que ens diria alguna cosa i encara estem esperant la resposta a la situació que tenim al local». Posteriorment, i a causa de canvis en el cartipàs, el contacte es va produir amb el regidor Hermán Pinedo. Precisament, els concentrats han mostrat una pancarta on es llegia «Senyor Pinedo, si un ciutadà toca a la porta, l’obligació és obrir-la. L’Ajuntament és de tots».Muñoz ha comentat a les persones concentrades que «necessitem un local en condicions, perquè hem hagut d’aturar totes les activitats i fins i tot estan en perill les festes del barri». A més, la vicepresidenta de l’associació de veïns ha criticat l’actitud de Pinedo en vers els veïns del Pilar. «Vam escriure un correu a Pinedo i no vam tenir cap resposta». «El dijous de la setmana passada la seva secretària ens va dir que Pinedo va comentar que no sabia res de l’estat del local i que no tenia cap intenció de parlar amb l’associació de veïns perquè no tenia res a dir». L’associació no descarta portar la protesta dels veïns a l’Ajuntament i ha lamentat que, a causa de l’estat en què està el local, «no sabem si podrem organitzar les festes d’aquest any».Hermán Pinedo ha manifestat, per la seva banda, que avui al matí «he parlat amb Muñoz i m'ha dit que entenia la situació, i el que m’estranya és que hagi mantingut la protesta». El regidor ha afegit que «he parlat amb els tècnics i m’han dit que demà tindran l’informe definitiu sobre l’estat del local, i anirà acompanyat de pressupost, però com no hi ha els recursos necessaris en els departaments afectats, farem un modificatiu de crèdit en el plenari d’octubre per assumir el cost».Pinedo ha explicat que l’associació de veïns «va demanar-me una entrevista pel setembre i vaig dir que tenia l’agenda plena, però que podríem reunir-nos l’1 d’octubre». A més, el regidor d’En Comú Podem ha afegit que «no em sorprèn que Cristina Berrio, la presidenta de l’associació, faci difusió d’aquesta situació», i ha recordat que «es va presentar a les llistes del PSC i és assessora del partit a Tarragona».