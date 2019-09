Uns 300 nens entreguen el seu xumet a la Víbria de Tarragona

L’acte, en el qual els nens es fan grans, compleix 11 anys de la mà de Diables Voramar Víbria

Uns 300 nens i nenes van decidir ahir fer-se grans i entregar el seu xumet a la Víbria de Tarragona. Als peus de la Catedral, a la plaça de les Cols, la bèstia va rebre xumets durant més d’una hora. Pares i mares s’apropaven a la víbria que ahir se li va girar feina recollint l’objecte tan preuat pels més petits i que els ha acompanyat en els primers anys de les seves vides.El Magí, de cinc anys, va donar el seu xumet el 2015. Ahir, el seu pare decidia portar-lo a veure un acte que ja s’ha convertit en una tradició més de les festes de Santa Tecla. La Colla Diables Voramar Víbria de Tarragona treia la bèstia per onzè any consecutiu des que l’entitat va incorporar l’acte a la programació. «A veure si així deixa el xumet», explicava Raquel Calleja, mare de l’Alex, de dos anys. Rafael Lluís, veterà de l’entitat, és un dels principals responsables de l’acte Fes-te gran i dona el teu xumet a la Vibria. «Vam veure que ho feien al barri del Poblenou de Barcelona i vam decidir portar-ho aquí», desvelava.La figura de l’element està inspirat en un capítol de la Catedral i es tracta d’un animal mitològic. La víbria fa 26 anys que surt pels carrers de la ciutat participant d’altres actes festius i tradicionals. «Quan vam començar entregàvem uns 50 xumets i, avui, segur que hem arribat als 300», comentava Lluís.Grallers i timbalers dels diables de Voramar Víbria van tocar els seus instruments un cop tots els nens van donar els seus xumets i van iniciar un breu ball a la plaça davant dels aplaudiments dels més petits i els seus familiars. Els nens que donaven el seu xumet rebien a canvi un caramel. La víbria es va emportar centenars de xumets carrer Major avall en una breu rua en direcció a la plaça de la Font.Els xumets es podran veure a la Casa de la Festa que acull els diferents elements del seguici popular. També hi havia nens que ahir no donaven cap xumet a la bèstia, ja que no n’havien portat mai. Era el cas, per exemple de l’Ona. «Mai ha volgut xumet», comentaven l’Alba Torres i el Carles Gómez, els seus pares, que es felicitaven perquè les festes de Santa Tecla cada cop incorporin més activitats infantils en el programa.