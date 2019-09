Salvament Marítim de Tarragona remolca un pesquer per una avaria al motor

El pesquer Pilar Felix Dos, que portava a onze tripulants a bord, es trobava a onze milles

Actualitzada 17/09/2019 a les 14:10

Salvament Marítim ha remolcat aquest dimarts a Tarragona un pesquer per una avaria al motor. El Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarragona ha rebut un avís a les 6 del matí i ha activat l'embarcació Salvamar Fomalhaut.El pesquer Pilar Felix Dos, que portava a onze tripulants a bord, va sol·licitar un remolc per una avaria. L'embarcació es trobava a vuit milles a l'est de Tarragona. A les set s'ha iniciat el remolc de la Salvamar Fomalhaut, la qual ha portat el pesquer fins al Port de Tarragona. L'embarcació ha arribat cap a les 9.20 hores a les instal·lacions marítimes.