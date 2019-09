Preocupació per l'augment de la població de cranc blau a la platja de Tamarit

L’associació mediambiental la Sínia n’ha detectat centenars a la desembocadura del Gaià i alerta del possible impacte negatiu en l’entorn

Actualitzada 17/09/2019 a les 08:16

La població de cranc blau a la platja de Tamarit de Tarragona s’està multiplicant. L’associació mediambiental la Sínia mostra la seva «preocupació» per la presència de centenars d’aquests exemplars, considerats per molts una espècie invasora, que van fer la seva primera aparició a la ciutat el juliol passat. El desconeixement de quin pot ser l’impacte en la flora i fauna de l’entorn inquieta l’entitat ecològica que es prepara per abordar un trampeig important a la zona per capturar els depredadors.El cranc blau o Callinectes sapidus va aparèixer el 2012 al Delta de l’Ebre. Set anys després ha avançat ràpidament i s’ha instal·lat per tot el litoral català. Per la Generalitat, es tracta d’una espècie al·lòctona, és a dir, que no és originària de Catalunya sinó que ha accedit recentment a les nostres aigües a causa de l’acció humana.A la platja de Tamarit apareixien els primers exemplars fa dos mesos. Ara, la zona de la desembocadura del Gaià acull una gran quantitat d’aquests depredadors que es reprodueixen a gran velocitat. Hèctor Hernández, coordinador de la Sínia, creu que la tendència en els propers mesos serà a l’alça. «La situació no és bona. És preocupant perquè és una espècie invasora molt depredadora i encara no sabem quin pot ser l’abast del seu impacte», explica.L’entitat està gestionant els permisos amb la Generalitat per poder capturar en les properes setmanes els crancs blaus que també hi han aparegut al Creixell. L’objectiu de l’associació és capturar-los amb raons «científiques» per conèixer la població. Durant els pròxims mesos, la Sínia realitzarà censos dels peixos i tortugues de la zona de Tamarit per conèixer el possible impacte que pot tenir la gran presència del cranc blau. A hores d’ara, la preocupació principal és la tortuga de rierol.El cranc blau pot arribar a pesar 1 kg de pes, tot i que normalment pesen entre 300 i 400 grams. La quantitat d’ous que poden pondre (entre 2 i 8 milions per femella) il·lustra la rapidesa amb què es poden reproduir aquests crustacis. Menja mol·luscs, crustacis i peixos i és un gran depredador. Aquesta espècie prové de la costa oest atlàntica americana i el seu hàbitat són els aiguamolls. Una de les qualitats que el fan diferent és que camina i neda gràcies a l’últim parell de potes que tenen forma d’aletes.El 2018 la Generalitat va declarar la guerra al depredador creant el Comitè de Cogestió del Cranc Blau de les Terres de l’Ebre (CCCBTE) per afavorir la pesca massiva i la seva comercialització. A Tamarit, l’entitat la Sínia ja ha capturat alguns exemplars. En una sola actuació n’agafen entre 15 i 20. «Si es reprodueixen significa que mengen alguna cosa», observa Hernández. «Caldrà veure l’evolució en els propers anys», apunta. En el futur, el coordinador de l’entitat pronostica un «trampeig fort» per acabar amb l’espècie. La Direcció General de Pesca i Afers Marítims va iniciar l’any passat una campanya de pesca intensiva. La seva pesca està reservada als pescadors professional i la pesca recreativa del cranc blau està prohibida; només pot produir-se de forma accidental i amb canya de pescar, que constitueix l’únic estri de pesca autoritzat.