La nova temporada dels teatres de Tarragona ofereix 26 espectacles

Pere Arquillué, Emma Vilarasau, Joan Pera, Mercè Sampietro, Joel Joan i Josep Maria Pou, alguns dels noms propis

Actualitzada 17/09/2019 a les 18:46

La nova temporada professional dels Teatres de Tarragona oferirà 26 espectacles entre el 18 d’octubre i el 22 de maig amb les propostes teatrals més atractives del moment i sense oblidar les cites anuals amb la dansa, la màgia i l'òpera, segons ha explicat aquest dimarts l’alcalde i regidor de Cultura, Pau Ricomà. Pere Arquillué, Emma Vilarasau, Joan Pera, Mercè Sampietro, Joel Joan, Josep Maria Pou i Ramon Fontseré són alguns dels noms propis de la temporada, que combina alguna de les propostes contemporànies més aplaudides amb les representacions d'autors clàssics com Becket, Josep Maria de Sagarra o Federico García Lorca.Entre les propostes teatrals sobresurten especialment Jerusalem, el muntatge transgressor dirigit per Julio Manrique que va obrir l'última edició del festival Grec de Barcelona; Vaselina, una producció de la tarragonina Salta Trono amb el suport dels Teatres de Tarragona; La Tendresa, que arriba de la mà de Dagoll Dagom i T de Teatre, i l'exitós musical Lehman Trilogy.L'òpera no faltarà a la seva doble cita de cada temporada, en aquesta ocasió amb les representacions de La Cenerentola de Rossini i Macbeth de Verdi. Els amants de la dansa podran gaudir d’El Trencanous i Hipstory. La màgia es consolida a la programació teatral de la ciutat amb dos espectacles: Déjà Vu-Creuràs que ja ho havies viscut, del Mag Edgard i Hidden, que permetrà gaudir dels trucs en tres dimensions de Nuel Galan.La temporada també recupera quatre espectacles previstos per al curs anterior i que van haver d'ajornar-se a causa dels treballs de substitució de la coberta del Teatre Tarragona: Rhumans, Escape Room, Maremar i Troia, una veritable odissea!.La consolidació de la fórmula estrenada l'any passat d'una única temporada, de tardor a primavera, permet que la majoria d'espectacles tinguin lloc dissabte a la nit o bé al llarg del cap de setmana. Moltes de les representacions seran úniques a les comarques tarragonines o bé estrenes a la demarcació.Coincidint amb la nova temporada l’alcalde també ha confirmat la reobertura del Teatre Tarragona, que porta tancat des del febrer arran del despreniment del fals sostre de la platea.