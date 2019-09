La Diputació de Tarragona injecta 5 MEUR a les llars d'infants públiques

Les institucions de Tarragona i Lleida deixen l’interrogant obert sobre la continuïtat d’aquesta subvenció

Actualitzada 17/09/2019 a les 14:22

La Diputació de Tarragona destina 5 milions d’euros a les llars d’infants municipals de la demarcació. La institució supramunicipal garanteix un any més aquesta subvenció, que correspon al curs 2018-2019, que l’ens concedeix des de l’any 2014, per compensar la manca dels recursos que provenien de la Generalitat, encara amb pressupostos prorrogats. Això suposa un ajut de 875 euros per plaça. En l’anterior curs se’n van beneficiar 150 escoles bressol. Amb tot, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha deixat en dubte la continuïtat d’aquest tipus d’ajut de caràcter universal per part de la institució i s’ha emplaçat a la reunió prevista just aquest dimarts, amb el conseller d’Educació i els titulars de les quatre diputacions. La de Lleida també manté la subvenció -de 3 milions d’euros. Ambdós presidents han anunciat la voluntat de treballar de bracet en línies d’ajuts per l’incendi de la Ribera d’Ebre.En aquesta visita, la primera d'un president de Diputació des que la presidenta Llauradó va prendre possessió del seu càrrec, han acordat incidir en el suport de les dues administracions a les llars d'infants municipals de les respectives demarcacions, una mesura amb què es pretén garantir la prestació dels serveis d'aquests equipaments.Els ajuts a les escoles bressol, que la Diputació de Tarragona ja va iniciar el 2014 en virtut d'un conveni amb la Generalitat i les quatre diputacions catalanes, continuaran enguany amb una inversió de cinc milions d’euros per part de l'ens als ajuntaments dels 184 municipis tarragonins per fer front a despeses de funcionament dels equipaments en el curs passat.Noemí Llauradó ha assenyalat que la situació actual «ens obliga a continuar sent responsables amb aquest exercici de cooperació amb els municipis». De la seva part, Joan Talarn ha indicat que «mantenir el servei d'escola bressol té un cost alt per als ajuntaments; donar-los suport és una qüestió de responsabilitat».A la trobada d'aquest dimarts a la Diputació de Tarragona, Llauradó i Talarn han tractat sobre polítiques comunes en altres qüestions d'interès per a totes dues demarcacions, com són el despoblament dels pobles petits o les mesures després de l'incendi de la Ribera d'Ebre, que també va afectar el sud del territori lleidatà.