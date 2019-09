El Port de Tarragona rebrà 10.200 creueristes en només set dies

Aquest és el període de la temporada que acumula més arribades de creuers en menys temps

Actualitzada 17/09/2019 a les 16:24

Novetats del 2019

El Port de Tarragona rebrà del 17 al 23 de setembre uns 10.200 passatgers, fet que representa una de les xifres més altes de turistes desembarcats a la ciutat.Aquest dimarts arribarà el creuer Costa neoRiviera amb 1.727 passatgers, i el cap de setmana serà el torn dels creuers Costa Magica i Costa Fortuna, amb 3.470 passatgers cadascun. D'altra banda, dilluns 23 de setembre atracarà Marella Dream, amb 1.533 passatgers.El Port de Tarragona aquesta temporada s'ha mantingut com a destinació mediterrània dins del mapa de creuers. Aquest 2019, els creuers amb parada a la ciutat han augmentat un 14% respecte el 2018 aun total de 65 creuers. Per la qual cosa, s'espera assolir una xifra pròxima als 100.000 passatgers aquest any.Els turistes que han fet escala a Tarragona han estat principalment italians, espanyols, anglesos, francesos, alemanys i americans. Aquest setembre 2019, també s’ha superat el nombre de passatgers amb procedència d'Alemanya i EEUU respecte la temporada anterior.La temporada de creuers a Tarragona es tancarà el pròxim dia 3 de novembre amb la darrera arribada el creuer Wind Star.Tot i els bons resultats, el president del Port, Josep Maria Cruset, creu que «de cara als pròxims dos anys, caldrà tenir en compte que mentre durin les obres de construcció del nou moll de Balears el 2020 i 2021, els resultats seran menors pel fet que l’operativa es veurà parcialment afectada».Entre les novetats d'aquesta temporada, hi ha hagut la posada en funcionament de les noves dependències del Tarragona Cruise Port Welcome Center.Una altra, ha estat l'arribada del creuer més gran que fins ara ha arribat a la ciutat, el Costa Fortuna. Aquest compta amb 103.000 tones de pes, 272 metres d’eslora i una alçada de 17 pisos, 13 dels quals estan a disposició dels passatgers.Finalment, a la Taula Institucional de Creuers es va acordar que el Port de Tarragona serà la seu de l’Assemblea de Medcruise durant la primavera de l’any 2021. Aquesta important reunió semestral de l’Associació de Ports de Creuers de la Mediterrània acostuma a reunir més de 150 representants d’aquest sector.